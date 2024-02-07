Sebut Makanan Malaysia Tidak Enak, Turis China Ini Tuai Kecaman

SEBUAH video yang menunjukkan dua turis asal China menghina makanan Malaysia beredar luas di media sosial, hingga memicu kemarahan di dunia maya.

Dalam rekaman yang dibagikan di platform media sosial Douyin, seorang pria terlihat menasihati sesama turis China untuk membawa mi instan saat mengunjungi Malaysia, seraya mengkritik makanan lokal karena rasanya tidak enak.

"Bukan hanya makanan di restoran, di sini tidak enak, tapi bahkan mi instannya pun tidak enak. Anda mungkin harus membawa mi instan dari rumah yang sesuai dengan selera Anda," kata turis tersebut, melansir Vietnam Express.

Pada klip berikutnya nampak turis lainnya mencoba kuliner mi pinggir jalan di Malaysia, dan menyebutnya tidak enak, jauh dari kata lezat.

Dia kemudian menyarankan para rekannya sesama pelancong asal negeri tirai bambu untuk membawa mi instan dan acar sayuran sendiri.

"Anda harus membawa mi instan, lebih baik lagi jika Anda bisa membawa acar sayuran juga karena makanan di sini sulit untuk dimakan. Saya rasa berat badan saya turun hanya dalam beberapa hari setelah datang ke Malaysia," sindirnya.