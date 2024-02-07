8 Restoran Chinese Food di Bandung, Paling Pas Disinggahi saat Libur Imlek

JELANG perayaan Imlek 2024, Kota Bandung menjadi tempat yang penuh semangat untuk merayakan momen yang berharga ini.

Berbagai restoran Chinese Food di Bandung menjadi pilihan utama bagi para pencinta kuliner untuk menyambut Imlek dengan hidangan lezat dan suasana yang meriah.

Dari hidangan tradisional yang khas hingga kreasi modern yang menggugah selera, restoran-restoran ini siap memanjakan para pengunjung dengan berbagai pilihan menu istimewa.

Berikut Okezone rangkumkan delapan restoran chinese food di Bandung yang bisa Anda jelajahi bersama keluarga.

1. Mie Rica Kejaksaan

Mie Rica Kejaksaan terletak di Jalan Kejaksaan No. 7, Braga. Restoran ini menawarkan mie dan bihun dengan bumbu rica.

Mie yang disajikan ada beragam pilihan topping. Tersedia juga pilihan lain seperti rica ayam, udang goreng, dan bakso udang. Buka dari jam 08.00 hingga 18.00 WIB.

(Foto: dok. Ken Aditya)

2. Rose Flower Restaurant

Rose Flower Restaurant berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32, Bandung. Restoran ini terkenal dengan berbagai olahan kepitingnya, seperti kepiting cingkong, kepiting songkang, cah telur, kangkung, dan kepiting peca.

Selain itu, menu lainnya mencakup angsio haisom, ayam kuluyuk, sop asparagus, bistik sapi, dan mun tahu. Jam operasionalnya mulai jam 10.30 hingga 20.30 WIB.

3. Hong Kong Restaurant

Hong Kong Restaurant terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 151-155, Bandung. Restoran ini menyajikan beberapa menu khas favorit seperti babi hong, bakut sayur asin, bakut asam manis, ayam kungpau, ayam lada hitam, dan kuluyuk.

Selain itu, para penggemar seafood dapat memilih menu seperti udang besar saos mentega, kakap/gurame asam manis, cumi telor asin, dan sop hisit. Buka dari jam 10.00 hingga 21.00 WIB.

(Foto: dok. Wanderlust San)

4. Eastern Restaurant

Eastern Restaurant terletak di Istana Plaza, Lantai Ground, Jalan Pasir Kaliki No. 121 - 123, Bandung. Bagi para penggemar dimsum, terdapat beragam pilihan seperti hakau, siomay, lumpia udang kulit tahu, pangsit udang salad, kaki ayam, onde onde, dan bubur ayam telur asin.

Selain itu, makanan Chinese lainnya termasuk sup burung dara, bebek panggang, dan ayam kung pao. Buka mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

5. May Star Recipe Restaurant

May Star Recipe Restaurant yang terletak di Paskal Shopping Center, Lantai 1, Jalan Pasir Kaliki No. 25-27, Bandung. Untuk merayakan makan malam Imlek, menu yang direkomendasikan adalah angsio hisit daging kepiting, roasted duck, suckling pig, dan bbq tiga pilihan.

Jangan lewatkan juga untuk mencicipi dimsum otentik mereka, serta hidangan lainnya seperti udang asam manis, dan sapo tahu. Restoran ini buka mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.