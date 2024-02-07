4 Tips Penting Memasak Pakai Butter, Biar Gak Cepat Gosong!

BUTTER dengan rasa cita dan aroma khasnya jadi andalan banyak orang ketika memasak atau membuat kue. Ya, memasak seperti misalnya menumis, memanggang, hingga aneka bakaran terasa lebih gurih, creamy dan wangi dengan memakai butter.

Namun, tak dipungkiri ketika memasak dengan butter memang rentan untuk lebih mudah overcook alias gosong. Maka dari itu, mengingat harganya yang lebih mahal daripada minyak goreng dan juga mentega atau margarin, penting untuk tahu cara memasak dengan butter yang tepat.

Melansir NDTV, Rabu (7/2/2024) berikut tips memasak dengan butter agar tak mudah cepat gosong.

(Foto: Freepik)

1. Pilih butter murni: Butter murni dibuat dengan menyaring padatan susu dari mentega cair, dengan proses itu membuat butter murni lebih unggul karena membuatnya lebih stabil pada suhu yang tinggi, sehingga meminimalisir rasa gosong pada masakan.