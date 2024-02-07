RESEP makan malam hari ini adalah mi kangkung yang bisa dibuat sendiri di rumah. Cara membuatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu menggabungkan bahan-bahan utamanya.
Bahan
500 gram dada ayam fillet, potong dadu
4 btr telur rebus
6 sendok makan tepung sagu (larutkan dengan air secukupnya)
Bahan cair
5 sendok makan kecap manis
3 sendok makan saos tiram
2 sendok makan kecap asin
3 sendok makan gula pasir
1,5 liter air
Secukupnya garam
Secukupnya kaldu bubuk
Bumbu halus
9 bawang merah
6 bawang putih
1,5 sendok teh terasi goreng atau 1 sendok makan ebi goreng kering halus
Pelengkap
Acar cabai rawit bisa juga sambal rawit rebus
Bawang goreng
Toge seduh
Jeruk limau
Kangkung (silakan rebus setelah merebus mie)
Mie (boleh kering / basah)