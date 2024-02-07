Resep Makan Malam Mi Kangkung yang Nikmat Disantap Bersama Keluarga

RESEP makan malam hari ini adalah mi kangkung yang bisa dibuat sendiri di rumah. Cara membuatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu menggabungkan bahan-bahan utamanya.

Seperti dikutip Okezone dari akun Instagram @andinskitchen, berikut resep memasak mi kangkung untuk makan malam.

Bahan

500 gram dada ayam fillet, potong dadu

4 btr telur rebus

6 sendok makan tepung sagu (larutkan dengan air secukupnya)

Bahan cair

5 sendok makan kecap manis

3 sendok makan saos tiram

2 sendok makan kecap asin

3 sendok makan gula pasir

1,5 liter air

Secukupnya garam

Secukupnya kaldu bubuk

Bumbu halus

9 bawang merah

6 bawang putih

1,5 sendok teh terasi goreng atau 1 sendok makan ebi goreng kering halus

Pelengkap

Acar cabai rawit bisa juga sambal rawit rebus

Bawang goreng

Toge seduh

Jeruk limau

Kangkung (silakan rebus setelah merebus mie)

Mie (boleh kering / basah)