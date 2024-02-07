Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Mi Kangkung yang Nikmat Disantap Bersama Keluarga

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |05:01 WIB
Resep Makan Malam Mi Kangkung yang Nikmat Disantap Bersama Keluarga
Resep Makan Malam Mi Kangkung. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan malam hari ini adalah mi kangkung yang bisa dibuat sendiri di rumah. Cara membuatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu menggabungkan bahan-bahan utamanya.

Seperti dikutip Okezone dari akun Instagram @andinskitchen, berikut resep memasak mi kangkung untuk makan malam.

Bahan

500 gram dada ayam fillet, potong dadu

4 btr telur rebus

6 sendok makan tepung sagu (larutkan dengan air secukupnya)

Bahan cair

5 sendok makan kecap manis

3 sendok makan saos tiram

2 sendok makan kecap asin

3 sendok makan gula pasir

1,5 liter air

Secukupnya garam

Secukupnya kaldu bubuk

Bumbu halus

9 bawang merah

6 bawang putih

1,5 sendok teh terasi goreng atau 1 sendok makan ebi goreng kering halus

Pelengkap

Acar cabai rawit bisa juga sambal rawit rebus

Bawang goreng

Toge seduh

Jeruk limau

Kangkung (silakan rebus setelah merebus mie)

Mie (boleh kering / basah)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement