5 Gaya Hijab Casual Kekinian, Bahan Knit Masih Jadi Favorit

GAYA hijab casual kekinian banyak dipilih karena cocok untuk berbagai kegiatan. Padu padan hijab dengan tunik, vest hingga blouse yang simple bisa jadi pilihan yang stylish.

Gaya hijab casual juga cocok untuk meeting dengan klien atau mau hangout dengan bestie. Tak hana fashionable, kamu bisa tetap menjaga kesantunan dalam berpakaian.

Berikut referensi padu padan gaya hijab casual kekinian yang bisa kamu contek.

1. Atasan Knit

Top atau atasan yang satu ini bisa kamu gunakan sebagai pakaian utama atau outer. Penampilan pun semakin stylish dan tidak monoton! Dengan detail mix warna ditambah variasi obras luar yang super cantik bikin penampilanmu semakin eye catching! Cocok dipadu padankan dengan rok maupun celana favoritmu.

2. Tunik