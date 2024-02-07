Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Hijab Casual Kekinian, Bahan Knit Masih Jadi Favorit

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |21:03 WIB
5 Gaya Hijab Casual Kekinian, Bahan Knit Masih Jadi Favorit
Gaya hijab casual kekinian. (Foto: AladinMall)
A
A
A

GAYA hijab casual kekinian banyak dipilih karena cocok untuk berbagai kegiatan. Padu padan hijab dengan tunik, vest hingga blouse yang simple bisa jadi pilihan yang stylish.

Gaya hijab casual juga cocok untuk meeting dengan klien atau mau hangout dengan bestie. Tak hana fashionable, kamu bisa tetap menjaga kesantunan dalam berpakaian.

Berikut referensi padu padan gaya hijab casual kekinian yang bisa kamu contek.

1. Atasan Knit

Top atau atasan yang satu ini bisa kamu gunakan sebagai pakaian utama atau outer. Penampilan pun semakin stylish dan tidak monoton! Dengan detail mix warna ditambah variasi obras luar yang super cantik bikin penampilanmu semakin eye catching! Cocok dipadu padankan dengan rok maupun celana favoritmu.

2. Tunik

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/194/3018552/tren-fashion-hijab-2024-warna-netral-dengan-cuttingan-loose-fit-bakal-populer-eIF9ncB3TS.jpg
Tren Fashion Hijab 2024, Warna Netral dengan Cuttingan Loose Fit Bakal Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2999070/ikuti-tren-buttonscarves-hadirkan-13-warna-hijab-dari-berani-hingga-soft-AYk56wCzWw.jpg
Ikuti Tren, Buttonscarves Hadirkan 13 Warna Hijab dari Berani hingga Soft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/194/2992522/5-tips-styling-gaya-hijab-agar-terlihat-modis-dan-nyaman-di-hari-lebaran-QtMhnxNXx3.jpg
5 Tips Styling Gaya Hijab agar Terlihat Modis dan Nyaman di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/194/2991041/viral-hijab-bentuk-mulut-buaya-untuk-lebaran-netizen-aman-dari-pertanyaan-kapan-nikah-Ypo5CUOWGs.jpg
Viral Hijab Bentuk Mulut Buaya untuk Lebaran, Netizen: Aman dari Pertanyaan Kapan Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/194/2969558/tips-memilih-hijab-yang-nyaman-coba-sesuaikan-bentuk-wajah-6gQbKR5ytB.jpg
Tips Memilih Hijab yang Nyaman, Coba Sesuaikan Bentuk Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/194/2902975/5-gaya-hijab-yang-tren-di-2023-pilihan-simpel-untuk-beraktivitas-F7YF7IOe40.jpg
5 Gaya Hijab yang Tren di 2023, Pilihan Simpel untuk Beraktivitas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement