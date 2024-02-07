Yuk Upgrade Gaya Fesyenmu Lewat Tanya Sabrina BRI

TAMPIL gaya dengan beragam pilihan koleksi busana terbaru tentu menjadi keinginan bagi kebanyakan kaum muda masa kini. Namun, menemukan pilihan busana yang berkualitas dan trendi dengan gaya yang sesuai dengan karakter kita, membutuhkan kejelian tersendiri. Pilihan ini hanya bisa didapat di gerai-gerai merchant fesyen yang tepat.

Sebut saja mulai dari model pakaian kasual hingga busana formal yang elegan hingga berbagai fesyen yang kalian butuhkan untuk penampilan yang mengesankan. Ada pula karakter yang menginginkan pakaian sederhana nan santai dengan gaya yang nyaman tetapi tetap terlihat stylish.

Tak hanya itu, tiap merchant biasanya gencar dengan berbagai program diskon dan promo spesial menarik saat kamu berbelanja pakaian pada momen libur panjang Imlek akhir pekan ini. Penawaran pada program loyalitas seperti ini tentu membuat kamu untung karena berkesempatan mendapatkan harga yang lebih murah.

Nah, untuk memandu kamu dalam berburu fesyen, Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menghadirkan inovasi berupa asisten virtual yang dapat membantu kalian mendapatkan berbagai informasi seputar merchant dan berbagai promo menariknya.

Bagi kamu yang bingung mencari tempat belanja fesyen yang cocok, kamu bisa mengakses solusi praktis dari BRI ini melalui Tanya Sabrina.