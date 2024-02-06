ADA 600 nama bayi laki-laki Islami yang bisa menjadi Anda untuk menamai si buah hati. Nama ini pun masih cocok untuk digunakan di masa kini karena modern.
Apalagi, nama juga menjadi doa dari kedua orangtua untuk si buah hati. Banyak orangtua menyiapkan nama jauh sebelum si kecil lahir. Nah, berikut 600 Nama Bayi Laki-laki Islami lengkap dengan artinya, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aalim, memiliki arti ulama yang biasanya digunakan untuk guru agama
2. Abdul , memiliki arti Hamba Allah
3. Aidan, memiliki arti Pohon palem yang tinggi
4. Askary, memiliki arti Tentara
5. Alvan, memiliki arti Agung
6. Alyan, memiliki arti Hebat, tinggi
7. Ameer, memiliki arti Penguasa atau pemimpin
8. Aqila, memiliki arti Bijaksana, pandai
9. Arfa, memiliki arti Yang tinggi
10. Arfan, memiliki arti Kecerdasan
11. Arkaan, memiliki arti Kemuliaan, tiang penyangga
12. Asad, memiliki arti Singa, senang, berbahagia, beruntung
13. Akhtar , memiliki arti Bintang
14. Alsaba , memiliki arti Harta
15. Alfareezel , memiliki arti Kebaikan yang sempurna
16. Alfarizqi , memiliki arti Membawa rezeki
17. Alzam , memiliki arti Tekun
18. Anas , memiliki arti Kemesraan, cinta, kasih
19. Anwarul , memiliki arti Lebih bersinar, bercahaya
20. Azamat, memiliki arti Seorang pria yang bangga, keagungan
21. Azhar, memiliki arti Bercahaya, berseri, gemilang
22. Abdar, memiliki arti Bulan purnama
23. Aabid, memiliki arti Orang yang taat pada Allah dan memiliki intelektual yang tinggi
24. Abdad, memiliki arti Tekun beribadah
25. Abrisam, memiliki arti Orang yang lembut dan tampan
26. Adzriel, memiliki arti Baik, sempurna
27. Afdhal, memiliki arti Terbaik, lebih utama
28. Abizar, memiliki arti Menyebarkan, tambang emas
29. Aabad, memiliki arti Seorang penyembah Allah yang agung
30. Aaban, memiliki arti Jelas, Fasih, Jelas, Berbeda .
31. Aabdar, memiliki arti Bulan purnama, Cahaya bulan, Awal, Cerah, cepat
32. Aabid, memiliki arti Pemuja, pemuja, saleh, Orang yang menyembah Allah.
33. Aabidullah, memiliki arti Penyembah Allah
34. Aabir, memiliki arti melewati, menyeberang, bepergian di jalan, orang yang menafsirkan mimpi/buku.
35. Aabis, memiliki arti Tegas, Beruntung, berwajah galak.
36. Aadam, memiliki arti Nama manusia pertama dan Nabi Allah, bapak umat manusia.
37. Adeem, memiliki arti debu/permukaan karena Allah menciptakan Adam dari permukaan bumi.
38. Aadheen, memiliki arti Taat, tunduk.
39. Aadil, memiliki arti Adil, Tegak, Terhormat, Adil, Mulia, yang bertindak dengan adil dan jujur, sedang, berbudi luhur, berwatak baik
40. Aaf, memiliki arti Pengampunan dan Pengampunan
41. Aafa, memiliki arti Pemberi, pemaaf, Yang Memaafkan
42. Cakrawala
43. Aafaq, memiliki arti Tempat bertemunya bumi & langit
44. Aafiq, memiliki arti Cerdas, Terdidik dan Intelektual
45. Aahga, memiliki arti Pemimpin
46. Aahil, memiliki arti Pangeran
47. Aaid, memiliki arti pulih
48. Aalee, memiliki arti Luhur, tinggi
49. Aali, memiliki arti Tinggi, Tinggi, Peringkat tinggi, Terkemuka
50. Aalif, memiliki arti Ramah dan Ramah | Baik hati, Penyayang dan Penyayang
51. Aalii, memiliki arti Tinggi
52. Abqary, memiliki arti Jenius, pintar, cerdas
53. Abraham, memiliki arti Pembawa pesan dari Tuhan
54. Adnan, memiliki arti Penenang hati
55. Afif, memiliki arti Mempunyai harga diri
56. Adnan, memiliki arti Surga
57. Azhka, memiliki arti Makin maju, suci, bersih
58. Aziz, memiliki arti Kuat, kekasih.
59. Atha, memiliki arti Pemberian, kebaikan
60. Attar, memiliki arti Murni, suci, bersih
61. Aulian, memiliki arti Pemimpin, semangat, malaikat, teman
62. Azam, memiliki arti Terhebat, rajin, tekun
63. Abrar , memiliki arti Golongan orang yang berbuat kebaikan
64. Afdhal , memiliki arti Yang utama
65. Akins , memiliki arti Berani
66. Arhab , memiliki arti Yang lapang hati
67. Arsakha , memiliki arti Seorang bangsawan yang dermawan
68. Arsyad , memiliki arti Artinya anak yang cerdik
69. Azam , memiliki arti Sesuatu yang agung
70. Arya , memiliki arti Seorang keturunan bangsawan
71. Ammar , memiliki arti Anak yang kuat imannya
72. Amjad , memiliki arti Mulia dan saleh
73. Asraf , memiliki arti Sangat mulia
74. Athaillah , memiliki arti Sebuah karunia dari Tuhan
75. Athar , memiliki arti Suci adalah arti nama ini
76. Atharrayhan , memiliki arti Harum
77. Athaya , memiliki arti Hadiah, karunia, petunjuk
78. Assajid , memiliki arti Orang yang bersujud kepada Allah, tunduk dan patuh pada perintah-Nya
79. Asraf , memiliki arti Amat, paling, sangat mulia
80. Aydin , memiliki arti Anak yang cerdas
81. Aydan , memiliki arti Pemuda yang berapi-api dan bersemangat
82. Arrafif , memiliki arti Seseorang yang berakhlak mulia
83. Ardhani , memiliki arti Suci
84. Ariq , memiliki arti Berbudi baik, mulia
85. Arrazi , memiliki arti Senang, puas
86. Aryan , memiliki arti Prajurit, dihormati
87. Azka , memiliki arti Semakin maju
88. Azfar , memiliki arti Seseorang yang berjaya
89. Azmi , memiliki arti Keteguhan dan ketetapan hati
90. Ahsan , memiliki arti Sesuatu yang lebih baik.
91. Aqib , memiliki arti Ganjaran, balasan yang baik
92. Aqlan , memiliki arti Kebijaksanaan
93. Aabid, memiliki arti Pemuja
94. Alim, memiliki arti ulama
95. Aamir, memiliki arti Sejahtera
96. Aariz, memiliki arti Pria terhormat
97. Abdullah, memiliki arti Hamba Allah SWT
98. Adnan, memiliki arti Nama putra Nabi Ismail
99. Ahmad, memiliki arti Yang terpuji
100. Amal, memiliki arti Perilaku, budi pekerti