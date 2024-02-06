Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

600 Nama Bayi Laki-Laki Islami

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |07:08 WIB
600 Nama Bayi Laki-Laki Islami
Rekomendasi Nama Bayi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 600 nama bayi laki-laki Islami yang bisa menjadi Anda untuk menamai si buah hati. Nama ini pun masih cocok untuk digunakan di masa kini karena modern.

Apalagi, nama juga menjadi doa dari kedua orangtua untuk si buah hati. Banyak orangtua menyiapkan nama jauh sebelum si kecil lahir. Nah, berikut 600 Nama Bayi Laki-laki Islami lengkap dengan artinya, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aalim, memiliki arti ulama yang biasanya digunakan untuk guru agama

2. Abdul , memiliki arti Hamba Allah

3. Aidan, memiliki arti Pohon palem yang tinggi

4. Askary, memiliki arti Tentara

5. Alvan, memiliki arti Agung

6. Alyan, memiliki arti Hebat, tinggi

7. Ameer, memiliki arti Penguasa atau pemimpin

8. Aqila, memiliki arti Bijaksana, pandai

9. Arfa, memiliki arti Yang tinggi

10. Arfan, memiliki arti Kecerdasan

11. Arkaan, memiliki arti Kemuliaan, tiang penyangga

12. Asad, memiliki arti Singa, senang, berbahagia, beruntung

13. Akhtar , memiliki arti Bintang

14. Alsaba , memiliki arti Harta

15. Alfareezel , memiliki arti Kebaikan yang sempurna

16. Alfarizqi , memiliki arti Membawa rezeki

17. Alzam , memiliki arti Tekun

18. Anas , memiliki arti Kemesraan, cinta, kasih

19. Anwarul , memiliki arti Lebih bersinar, bercahaya

20. Azamat, memiliki arti Seorang pria yang bangga, keagungan

21. Azhar, memiliki arti Bercahaya, berseri, gemilang

22. Abdar, memiliki arti Bulan purnama

23. Aabid, memiliki arti Orang yang taat pada Allah dan memiliki intelektual yang tinggi

24. Abdad, memiliki arti Tekun beribadah

25. Abrisam, memiliki arti Orang yang lembut dan tampan

26. Adzriel, memiliki arti Baik, sempurna

27. Afdhal, memiliki arti Terbaik, lebih utama

28. Abizar, memiliki arti Menyebarkan, tambang emas

29. Aabad, memiliki arti Seorang penyembah Allah yang agung

30. Aaban, memiliki arti Jelas, Fasih, Jelas, Berbeda .

31. Aabdar, memiliki arti Bulan purnama, Cahaya bulan, Awal, Cerah, cepat

32. Aabid, memiliki arti Pemuja, pemuja, saleh, Orang yang menyembah Allah.

33. Aabidullah, memiliki arti Penyembah Allah

34. Aabir, memiliki arti melewati, menyeberang, bepergian di jalan, orang yang menafsirkan mimpi/buku.

35. Aabis, memiliki arti Tegas, Beruntung, berwajah galak.

36. Aadam, memiliki arti Nama manusia pertama dan Nabi Allah, bapak umat manusia.

37. Adeem, memiliki arti debu/permukaan karena Allah menciptakan Adam dari permukaan bumi.

38. Aadheen, memiliki arti Taat, tunduk.

39. Aadil, memiliki arti Adil, Tegak, Terhormat, Adil, Mulia, yang bertindak dengan adil dan jujur, sedang, berbudi luhur, berwatak baik

40. Aaf, memiliki arti Pengampunan dan Pengampunan

41. Aafa, memiliki arti Pemberi, pemaaf, Yang Memaafkan

42. Cakrawala

43. Aafaq, memiliki arti Tempat bertemunya bumi & langit

44. Aafiq, memiliki arti Cerdas, Terdidik dan Intelektual

45. Aahga, memiliki arti Pemimpin

46. Aahil, memiliki arti Pangeran

47. Aaid, memiliki arti pulih

48. Aalee, memiliki arti Luhur, tinggi

49. Aali, memiliki arti Tinggi, Tinggi, Peringkat tinggi, Terkemuka

50. Aalif, memiliki arti Ramah dan Ramah | Baik hati, Penyayang dan Penyayang

51. Aalii, memiliki arti Tinggi

52. Abqary, memiliki arti Jenius, pintar, cerdas

53. Abraham, memiliki arti Pembawa pesan dari Tuhan

54. Adnan, memiliki arti Penenang hati

55. Afif, memiliki arti Mempunyai harga diri

56. Adnan, memiliki arti Surga

57. Azhka, memiliki arti Makin maju, suci, bersih

58. Aziz, memiliki arti Kuat, kekasih.

59. Atha, memiliki arti Pemberian, kebaikan

60. Attar, memiliki arti Murni, suci, bersih

61. Aulian, memiliki arti Pemimpin, semangat, malaikat, teman

62. Azam, memiliki arti Terhebat, rajin, tekun

63. Abrar , memiliki arti Golongan orang yang berbuat kebaikan

64. Afdhal , memiliki arti Yang utama

65. Akins , memiliki arti Berani

66. Arhab , memiliki arti Yang lapang hati

67. Arsakha , memiliki arti Seorang bangsawan yang dermawan

68. Arsyad , memiliki arti Artinya anak yang cerdik

69. Azam , memiliki arti Sesuatu yang agung

70. Arya , memiliki arti Seorang keturunan bangsawan

71. Ammar , memiliki arti Anak yang kuat imannya

72. Amjad , memiliki arti Mulia dan saleh

73. Asraf , memiliki arti Sangat mulia

74. Athaillah , memiliki arti Sebuah karunia dari Tuhan

75. Athar , memiliki arti Suci adalah arti nama ini

76. Atharrayhan , memiliki arti Harum

77. Athaya , memiliki arti Hadiah, karunia, petunjuk

78. Assajid , memiliki arti Orang yang bersujud kepada Allah, tunduk dan patuh pada perintah-Nya

79. Asraf , memiliki arti Amat, paling, sangat mulia

80. Aydin , memiliki arti Anak yang cerdas

81. Aydan , memiliki arti Pemuda yang berapi-api dan bersemangat

82. Arrafif , memiliki arti Seseorang yang berakhlak mulia

83. Ardhani , memiliki arti Suci

84. Ariq , memiliki arti Berbudi baik, mulia

85. Arrazi , memiliki arti Senang, puas

86. Aryan , memiliki arti Prajurit, dihormati

87. Azka , memiliki arti Semakin maju

88. Azfar , memiliki arti Seseorang yang berjaya

89. Azmi , memiliki arti Keteguhan dan ketetapan hati

90. Ahsan , memiliki arti Sesuatu yang lebih baik.

91. Aqib , memiliki arti Ganjaran, balasan yang baik

92. Aqlan , memiliki arti Kebijaksanaan

93. Aabid, memiliki arti Pemuja

94. Alim, memiliki arti ulama

95. Aamir, memiliki arti Sejahtera

96. Aariz, memiliki arti Pria terhormat

97. Abdullah, memiliki arti Hamba Allah SWT

98. Adnan, memiliki arti Nama putra Nabi Ismail

99. Ahmad, memiliki arti Yang terpuji

100. Amal, memiliki arti Perilaku, budi pekerti

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement