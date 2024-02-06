Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya

CAPRES dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikenal memiliki salam tiga jari saat menyapa masyarakat Indonesia. Salam tiga jari itu pun dilakukan dengan beberapa gaya salah satunya membentuk tangan dengan simbol metal.

Siapa sangka, simbol metal dalam salam tiga jari Ganjar-Mahfud ini memiliki makna manis yang mendalam. Hal itu diungkap Angkie Yudisitia, Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud dalam akun Instagram, @genbanteng. Angkie menjabarkan simbol metal yang sering digunakan sebagai salam tiga jari ini berarti i love you atau aku sayang kamu.

“Bu Atikoh pernah bilang gini, salam tiga jari kan macam-macam ya. Kalau ini (jari kelingking, telunjuk dan ibu jari) kita tahunya kan metal,” kata Angkie.

“Tapi bu Atikoh sadar (tanda metal) dalam bahasa isyarat artinya i love you,” tuturnya.

Angkie menjelaskan jari kelingking dalam bahasa isyarat berarti huru I dalam bahasa Inggris yang berarti ‘saya’. Sedangkan simbol jari telunjuk dan ibu jari dalam bahasa isyarat menyimbolkan huruf L atau singkatan dari ‘love’, dan simbol ibu jari dan kelingking merupakan bentuk huruf Y atau singkatan dari ‘you’.

Sehingga, makna salam tiga jari dengan simbol metal ini menandakan makna i love you dari Ganjar-Mahfud untuk masyarakat.