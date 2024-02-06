Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:06 WIB
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Ganjar Pranowo saat debat capres kelima. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

CAPRES dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikenal memiliki salam tiga jari saat menyapa masyarakat Indonesia. Salam tiga jari itu pun dilakukan dengan beberapa gaya salah satunya membentuk tangan dengan simbol metal.

Siapa sangka, simbol metal dalam salam tiga jari Ganjar-Mahfud ini memiliki makna manis yang mendalam. Hal itu diungkap Angkie Yudisitia, Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud dalam akun Instagram, @genbanteng. Angkie menjabarkan simbol metal yang sering digunakan sebagai salam tiga jari ini berarti i love you atau aku sayang kamu.

“Bu Atikoh pernah bilang gini, salam tiga jari kan macam-macam ya. Kalau ini (jari kelingking, telunjuk dan ibu jari) kita tahunya kan metal,” kata Angkie.

“Tapi bu Atikoh sadar (tanda metal) dalam bahasa isyarat artinya i love you,” tuturnya.

Angkie menjelaskan jari kelingking dalam bahasa isyarat berarti huru I dalam bahasa Inggris yang berarti ‘saya’. Sedangkan simbol jari telunjuk dan ibu jari dalam bahasa isyarat menyimbolkan huruf L atau singkatan dari ‘love’, dan simbol ibu jari dan kelingking merupakan bentuk huruf Y atau singkatan dari ‘you’.

Ganjar Pranowo

Sehingga, makna salam tiga jari dengan simbol metal ini menandakan makna i love you dari Ganjar-Mahfud untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/194/2965521/dukung-kesetaraan-dan-semangati-industri-lokal-ganjar-mahfud-tampil-keren-dengan-jaket-varsity-di-debat-pamungkas-AU1VIKYdZc.jpeg
Dukung Kesetaraan dan Semangati Industri Lokal, Ganjar-Mahfud Tampil Keren dengan Jaket Varsity di Debat Pamungkas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement