Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Tampan Ario Bayu di Ultah ke-39, Mas-mas Jawa Idola Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |16:04 WIB
5 Potret Tampan Ario Bayu di Ultah ke-39, Mas-mas Jawa Idola Netizen
Ario Bayu. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR Ario Bayu kini tengah berbahagia di ulang tahunnya yang ke-39 pada Selasa (6/2/2024). Bintang serial Gadis Kretek ini semakin mempesona meski hampir memasuki usia kepala empat.

Di usianya yang semakin matang, Ario Bayu menjadi idola para netizen karena karismanya. Sosoknya bertubuh ateletis ini sukses bikin warganet mabuk kepayang.

Hal itu dibuktikan dengan sejumlah potrer Ario Bayu yang begitu mempesona. Penasaran, seperti apa potret tampan Ario Bayu, si mas-mas Jawa di usianya yang ke-39 tahun ini? Yuk simak posenya dilansir akun Instagram, @bayu_ario.

Pose Telanjang Dada Mas-mas Jawa

Ario Bayu

Potret satu ini sukses membuat warganet mengeluh-eluhkan sosok Ario Bayu. Bagaimana tidak, bapak satu anak itu terlihat menggoda dengan balutan kain batik dan blangkon, khas pria Jawa.

Ario juga menbiarkan bagian dadanya terekspos sehingga menampilkan bentuk tubuhnya yang bidang dan atletis. Tak heran, potret ini sempat viral dan mencuri hati para warganet.

Maskulin di Atas Sepeda Motor

Ario Bayu

Pesona maskulin Ario Bayu tak perlu diragukan lagi. Potretnya yang satu ini membuat bintang film Perempuan Tanah Jahanam itu terlihat manly dan mempesona.

Dalam foto ini, Ario nampak duduk di atas sepeda motor dengan kaus oblong dan celana panjang. Nampak Ario memerlihatkan otot-otot di tubuhnya yang semakin memancarkan aura karismatiknya.

Tampil Gagah dengan Tuxedo

Ario Bayu

Momen Ario Bayu tampil elegan dengan stelan tuxedo juga semakin membuat warganet dimabuk kepayang. Seperti potret satu ini yang memerlihatkan lawan main Dian Sastrowardoyo itu mengenakan jas hitam berbahan velvet, lengkap dengan kemeja putih, celana panjang dan dasi kupu-kupu. Pose Ario Bayu di potret ini juga menambah kesan gagah dan berwibawa pada dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement