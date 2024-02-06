5 Potret Tampan Ario Bayu di Ultah ke-39, Mas-mas Jawa Idola Netizen

AKTOR Ario Bayu kini tengah berbahagia di ulang tahunnya yang ke-39 pada Selasa (6/2/2024). Bintang serial Gadis Kretek ini semakin mempesona meski hampir memasuki usia kepala empat.

Di usianya yang semakin matang, Ario Bayu menjadi idola para netizen karena karismanya. Sosoknya bertubuh ateletis ini sukses bikin warganet mabuk kepayang.

Hal itu dibuktikan dengan sejumlah potrer Ario Bayu yang begitu mempesona. Penasaran, seperti apa potret tampan Ario Bayu, si mas-mas Jawa di usianya yang ke-39 tahun ini? Yuk simak posenya dilansir akun Instagram, @bayu_ario.

Pose Telanjang Dada Mas-mas Jawa

Potret satu ini sukses membuat warganet mengeluh-eluhkan sosok Ario Bayu. Bagaimana tidak, bapak satu anak itu terlihat menggoda dengan balutan kain batik dan blangkon, khas pria Jawa.

Ario juga menbiarkan bagian dadanya terekspos sehingga menampilkan bentuk tubuhnya yang bidang dan atletis. Tak heran, potret ini sempat viral dan mencuri hati para warganet.

Maskulin di Atas Sepeda Motor

Pesona maskulin Ario Bayu tak perlu diragukan lagi. Potretnya yang satu ini membuat bintang film Perempuan Tanah Jahanam itu terlihat manly dan mempesona.

Dalam foto ini, Ario nampak duduk di atas sepeda motor dengan kaus oblong dan celana panjang. Nampak Ario memerlihatkan otot-otot di tubuhnya yang semakin memancarkan aura karismatiknya.

Tampil Gagah dengan Tuxedo

Momen Ario Bayu tampil elegan dengan stelan tuxedo juga semakin membuat warganet dimabuk kepayang. Seperti potret satu ini yang memerlihatkan lawan main Dian Sastrowardoyo itu mengenakan jas hitam berbahan velvet, lengkap dengan kemeja putih, celana panjang dan dasi kupu-kupu. Pose Ario Bayu di potret ini juga menambah kesan gagah dan berwibawa pada dirinya.