Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini 4 Artis yang Pakai Simbol Perlawanan Palestina di Grammy Awards

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |15:01 WIB
Ini 4 Artis yang Pakai Simbol Perlawanan Palestina di Grammy Awards
Artis yang Serukan Perlawan Palestina di Grammy Awards. (Foto: Instagram)
A
A
A

GRAMMY Awards sudah kelar digelar di Cryto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat. Acara tersebut dihadiri oleh banyak selebriti ternama seperti Billie Eilish, Miley Cyrus, dan Taylor Swift.

Bahkan, penyanyi cantik Raisa Andriana terpantau ikut hadir dalam Grammy Awards tersebut. Dalam Insta Story-nya, Raisa terlihat menyaksikan langsung acara itu. Dia tampil memukau mengenakan gaun merah marun keluaran brand lokal asal Bali, Digo Designs.

Di Grammy itu pun, Taylor Swift juga mencatatkan sejarah di Grammy Awards sebagai musisi pertama yang berhasil menggondol empat penghargaan Album of the Year. Tidak heran jika kemudian Grammy ini menjadi salah satu sorotan dunia.

Nah, momen ini pun dimanfaatkan oleh beberapa selebriti untuk menyuarakan keresahan mereka atas serangan Israel ke Gaza. Berikut empat selebriti yang menyerukan serangan Israel di Grammy, seperti dilansir dari akun Instagram @celebrities4palestine.

Aja Monet

Selebriti di Grammy

Penyanyi ini terlihat membawa purse alias dompet kecil berbentuk semangka, yang merupkan simbol bendera Palestina. Penyanyi yang masuk dalam nominasi Best Spoken Word Poetry Album itu pun tampak menggunakan dress hitam, sehingga dompetnya terlihat mencolok.

Esperanza Spalding

Selebriti di Grammy

Dia memilih menggunakan keffiyeh khas Palestina di red carpet. Penyanyi yang mendapatkan dua nominasi itu terlihat memakai keffiyeh di pundaknya, dengan baju hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/612/3110201/7_potret_busana_teraneh_dan_terburuk_di_grammy_awards_2025_kastil_di_kepala_hingga_nyaris_telanjang-FiE1_large.jpg
7 Potret Busana Teraneh dan Terburuk di Grammy Awards 2025, Kastil di Kepala hingga Nyaris Telanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/194/2966663/begini-tampilan-busana-karya-desainer-indonesia-yang-muncul-di-grammy-awards-2024-TDk4Cy9rXR.jpg
Begini Tampilan Busana Karya Desainer Indonesia yang Muncul di Grammy Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965895/grammy-awards-2024-penyanyi-emily-mei-pilih-pakai-rancangan-desainer-indonesia-9X669jQrmw.jpg
Grammy Awards 2024, Penyanyi Emily Mei Pilih Pakai Rancangan Desainer Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965814/grammy-awards-2024-tak-pakai-gaun-billie-eilish-pilih-jaket-barbie-di-grammy-awards-2024-1Q3NZmphNq.jpg
Grammy Awards 2024: Tak Pakai Gaun, Billie Eilish Pilih Jaket Barbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965736/miley-cyrus-nyaris-telanjang-di-red-carpet-grammy-awards-2024-RwHq9WifrU.jpg
Miley Cyrus Nyaris Telanjang di Red Carpet Grammy Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965658/rapper-killer-mike-ditangkap-polisi-di-acara-grammy-awards-2024-OSWKRn5hpR.jpg
Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement