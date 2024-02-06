Ini 4 Artis yang Pakai Simbol Perlawanan Palestina di Grammy Awards

GRAMMY Awards sudah kelar digelar di Cryto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat. Acara tersebut dihadiri oleh banyak selebriti ternama seperti Billie Eilish, Miley Cyrus, dan Taylor Swift.

Bahkan, penyanyi cantik Raisa Andriana terpantau ikut hadir dalam Grammy Awards tersebut. Dalam Insta Story-nya, Raisa terlihat menyaksikan langsung acara itu. Dia tampil memukau mengenakan gaun merah marun keluaran brand lokal asal Bali, Digo Designs.

Di Grammy itu pun, Taylor Swift juga mencatatkan sejarah di Grammy Awards sebagai musisi pertama yang berhasil menggondol empat penghargaan Album of the Year. Tidak heran jika kemudian Grammy ini menjadi salah satu sorotan dunia.

Nah, momen ini pun dimanfaatkan oleh beberapa selebriti untuk menyuarakan keresahan mereka atas serangan Israel ke Gaza. Berikut empat selebriti yang menyerukan serangan Israel di Grammy, seperti dilansir dari akun Instagram @celebrities4palestine.

Aja Monet

Penyanyi ini terlihat membawa purse alias dompet kecil berbentuk semangka, yang merupkan simbol bendera Palestina. Penyanyi yang masuk dalam nominasi Best Spoken Word Poetry Album itu pun tampak menggunakan dress hitam, sehingga dompetnya terlihat mencolok.

Esperanza Spalding

Dia memilih menggunakan keffiyeh khas Palestina di red carpet. Penyanyi yang mendapatkan dua nominasi itu terlihat memakai keffiyeh di pundaknya, dengan baju hitam.