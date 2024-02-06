Mengapa Valentine Dirayakan Tanggal 14 Februari?

MENGAPA Valentine Dirayakan Tanggal 14 Februari, mungkin jadi pertanyaan banyak orang terutama anak-anak muda, jika sudah memasuki bulan Februari di setiap tahunnya.

Hari Valentine yang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak dipungkiri jadi perayaan atau momen manis yang ditunggu-tunggu sebagian orang yang diperingati setiap tahunnya menjadi momen ekspresi kasih sayang bagi banyak orang di seluruh dunia.

Namun, seberapa banyak orang yang tahu mengapa tanggal ini dipilih sebagai hari spesial untuk merayakan cinta dan kasih sayang? Nah, melansir dari berbagai sumber, Selasa (6/2/2024) salah satu versi sejarah yang paling terkenal terkait hari Valentine disebutkan berasal dari seorang pendeta Roma bernama Valentine pada abad ke-3 Masehi, Valentine memberontak terhadap perintah Kaisar Claudius II yang ingin memenangkan setiap peperangan dengan memiliki pasukan tentara yang kuat.

(Mengapa Valentine Dirayakan Tanggal 14 Februari? Foto: Frimuflims/Freepik)

Namun, pendeta tersebut berpendapat bahwa banyak tentara enggan berperang karena masih terikat hubungan dengan istri dan kekasih mereka. Akhirnya, Valentine dieksekusi mati dengan cara dipancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi.

(Mengapa Valentine Dirayakan Tanggal 14 Februari? Foto: Frimuflims/Freepik)