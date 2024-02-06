Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Go Younjung Jadi Dokter Resident RS Yulje, Netizen: Blasteran Surga-Korea

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:30 WIB
Potret Cantik Go Younjung Jadi Dokter Resident RS Yulje, Netizen: Blasteran Surga-Korea
Potret cantik Go Younjung, (Foto: Instagram @goyounjung)
A
A
A

SPINOFF drama hits Hospital Playlist, Resident Playbook (Wise Resident Life) baru saja merilis potret terbaru dari Go Younjung sebagai pemeran utamanya.

Setelah membuat heboh pencinta drama Korea (drakor) dengan didapuk dirinya menjadi pemeran utama, di drama medis yang ditunggu-tunggu banyak orang ini. Go Younjung kembali mencuri perhatian dengan tampilan visualnya.

Mengutip cuitan @kdrama_menfess, Selasa (6/2/2024), Netflix baru saja merilis foto terbaru dari Go Younjung sebagai dokter koas alias dokter resident. Dalam foto tersebut, terlihat potret wajah cantik bak dewi Yunani dari Go Younjung yang tampak kelelahan, dengan rambut diikat cepol yang sedikit sudah berantakan, menyiratkan perannya sebagai dokter koas yang sehari-harinya sangat sibuk.

(Foto: Netflix Korea) 

Lewat foto terbaru ini, aktris bintang Moving dan Alchemy of Souls tersebut akhirnya mendebutkan visual gaya penampilannya mengenakan busana scrub khas dokter. Tak hanya mengenakan scrub dokter, Younjung juga mengalungkan lanyard warna biru langit khas rumah sakit Yulje, tempat di mana karakternya bertugas sebagai dokter.

Halaman:
1 2
      
