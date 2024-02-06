Viral Rumah Mewah Old Money Jadi Warung Jus, Netizen: Numpang Makan di Rumah Orkay

BARU-BARU ini, jagat maya ramai dengan video viral satu rumah mewah yang ternyata dijadikan warung jus. Ya, Anda tak salah membacanya kok!

Sebab, warung jus yang satu ini memang bukan berbentuk kedai atau warung biasa. Melainkan rumah mewah bertingkat, dengan interior klasik khas ala orang kaya raya jaman dulu. Bisa dibilang, rumah mewah klasik tersebut, merupakan gaya rumah khas milik para 'old money' yang biasanya hanya terlihat di sinetron-sinetron.

Rumah mewah menjadi warung jus ini viral melalui video berdurasi 59 detik yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok bernama @steven.lukita. Dalam video pendek tersebut, memperlihatkan suasana rumah dengan nuansa warna biru muda serta dapur yang tampak begitu rapi, besar dan juga begitu lapang.

"Jualan jus di rumah old money," tulis @steven.lukita sebagai keterangan video, dikutip Selasa (6/2/2024)

(Foto: Tangkapan layar TikTok @steven.lukita)

"Definisi orang kaya mah bebas saja. Rumah gede banget dijadiin tempat jualan jus," tambahnya.

