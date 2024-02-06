Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Gong Xi Fat Cai yang Bukan Selamat Tahun Baru Imlek

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:08 WIB
Ternyata Ini Arti Gong Xi Fat Cai yang Bukan Selamat Tahun Baru Imlek
Ilustrasi ternyata ini arti Gong Xi Fat Cai (Foto: CNBC)
A
A
A

TERNYATA ini arti ucapan Gong Xi Fat Cai yang bukan ucapan selamat Tahun Baru Imlek. Pasalnya, bagi bukan keturunan China mengganggap istilah itu adalah ucapan menyambut hari spesial.

Apalagi Gong Xi Fat Cai dan Kung Hai Fet Chong menjadi salah satu ucapan yang paling sering digunakan. Kedua ucapan tersebut memiliki arti yang sama namun dalam bahasa yang berbeda. Lantas apa artinya dan bagaimana ucapan yang benar?

Ternyata ucapan Gong Xi Fat Cai adalah kalimat dari bahasa Mandarin . Namun rupanya, Gong Xi Fat Cai ternyata artinya bukan selamat tahun baru. Melansir The Chinese Zodiac, kata “Gong Xi” berarti “selamat”, sedangkan “Fat Choi” dan “Fa Cai” berarti “menjadi makmur” atau “memiliki banyak uang”.

Imlek

Dengan kata lain artinya adalah "Selamat dan Sejahtera" atau bisa ditafsirkan juga dengan kalimat “Semoga Anda sejahtera di tahun yang akan datang”.

Sementara itu ucapan salam ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga menjadi budaya yang terus diwariskan. Serta juga menjadi penyampaian harapan dan cita-cita masyarakat kepada sanak saudara untuk dapat hidup sejahtera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/18/3109863//ilustrasi-ckUX_large.jpg
Kemeriahan Imlek di China Terdampak Kondisi Ekonomi, Banyak Orang Pilih Tak Pulang Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/626/3109482//imlek-HYNi_large.jpg
Perayaan Tahun Baru Imlek Semakin Meriah dengan Pesta Kembang Api dan Atraksi Drone 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/626/3109107//imlek-zs1h_large.jpg
Perayaan Imlek di Vihara Bahtera Bakti Berlangsung Khidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/298/3108807//resep_dodol_khas_imlek-dAl1_large.jpg
Resep Baked Ube Nian Gao Ala Chef Devina Hermawan, Dodol Khas Imlek dari Ubi Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/337/3108791//prabowo_subianto-usyE_large.jpg
Prabowo: Selamat Imlek, Semoga Membawa Kebahagiaan dan Kesejahteraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/612/3108745//kenapa_hujan_identik_dengan_imlek-glCW_large.jpg
3 Alasan Mengapa Imlek Identik dengan Hujan, Mulai dari Mitos Hingga Penjelasan Ilmiahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement