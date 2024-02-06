Ternyata Ini Arti Gong Xi Fat Cai yang Bukan Selamat Tahun Baru Imlek

TERNYATA ini arti ucapan Gong Xi Fat Cai yang bukan ucapan selamat Tahun Baru Imlek. Pasalnya, bagi bukan keturunan China mengganggap istilah itu adalah ucapan menyambut hari spesial.

Apalagi Gong Xi Fat Cai dan Kung Hai Fet Chong menjadi salah satu ucapan yang paling sering digunakan. Kedua ucapan tersebut memiliki arti yang sama namun dalam bahasa yang berbeda. Lantas apa artinya dan bagaimana ucapan yang benar?

Ternyata ucapan Gong Xi Fat Cai adalah kalimat dari bahasa Mandarin . Namun rupanya, Gong Xi Fat Cai ternyata artinya bukan selamat tahun baru. Melansir The Chinese Zodiac, kata “Gong Xi” berarti “selamat”, sedangkan “Fat Choi” dan “Fa Cai” berarti “menjadi makmur” atau “memiliki banyak uang”.

Dengan kata lain artinya adalah "Selamat dan Sejahtera" atau bisa ditafsirkan juga dengan kalimat “Semoga Anda sejahtera di tahun yang akan datang”.

Sementara itu ucapan salam ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga menjadi budaya yang terus diwariskan. Serta juga menjadi penyampaian harapan dan cita-cita masyarakat kepada sanak saudara untuk dapat hidup sejahtera.