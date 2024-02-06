Apa itu Kanker Prostat? Penyakit yang Diduga Dialami Raja Charles III

APA itu kanker prostat? Penyakit tersebut menjadi viral setelah diduga dialami oleh Raja Charles III baru-baru ini. Kabar mengejutkan terkait kondisi kesehatannya menjadi perhatian publik. Hal ini diumumkan secara resmi melalui pihak Istana Buckingham, Senin (5/2/2024).

Pihak istana memberikan pernyataan bahwa Raja menjalani prosedur perawatan kesehatan di rumah sakit. Hal itu disebabkan adanya pembesaran prostat yang awalnya dianggap jinak. Namun, setelah melakukan tes diagnostik, hasil selanjutnya ditemukan suatu bentuk kanker.

Lantas, apa itu kanker prostat? penyakit yang diduga diidap Raja Charles III. Berikut ulasan lebih lanjut, dihimpun Okezone.com dari berbagai sumber, Selasa (6/2/2024). Simak selengkapnya.

Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker yang terjadi di prostat atau kelenjar kecil. Bagian sistem reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsi utama prostat, yakni memproduksi cairan mani yang memberikan nutrisi dan membawa sperma.

Menurut laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 13 dari 100 orang, khususnya pria di Amerika mengalami kanker prostat. Perkiraan jumlah tersebut, setidaknya dua hingga tiga pria meningkatkan risiko kematian akibat kanker.

Oleh karena itu, individu yang telah didiagnosis menderita kanker prostat, kemungkinan besar itu adalah adenokarsinoma. Jenis kanker adenokarsinoma berasal dari sel-sel kelenjar, seperti prostat yang mengeluarkan cairan. Selain itu, adapun klasifikasi kanker prostat lainnya, meliputi karsinoma sel kecil, karsinoma sel transisi, tumor neuroendokrin, dan sarkoma.

Gejala Kanker Prostat

Kanker prostat stadium awal sering kali tidak menunjukkan gejala apa pun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah dapat muncul dengan perkembangan penyakit. Berikut ini tanda-tanda kanker prostat yang lebih parah, antara lain:

1. Aliran urin lemah atau terputus

2. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari dengan rasa mendesak

3. Nyeri atau terbakar saat buang air kecil

4. Kesulitan mengosongkan kandung kemih (inkontinensia urin)

5. Terdapat darah dalam urin atau air mani (hematospermia)

6. Rasa nyeri pada punggung, pinggul, atau panggul yang tidak kunjung hilang

7. Ejakulasi yang menyakitkan dan disfungsi ereksi (DE).