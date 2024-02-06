Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Asam Lambung Mendadak Kambuh? Ini 4 Cara Mengatasinya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |04:00 WIB
Asam Lambung Mendadak Kambuh? Ini 4 Cara Mengatasinya
Cara mengatasi asam lambung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASAM lambung kerap membuat seseorang tidak nyaman. Jika penyakit ini kambuh, maka akan mengganggu aktivitas seseorang akibat rasa nyeri dan mual yang dihasilkan.

Rasa yang paling sering dijumpai ketika asam lambung kambuh adalah sensasi terbakar di dada saat isi perut Anda naik ke kerongkongan. Namun, sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dengan beberapa bahan alami yang mudah untuk dijumpai. Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (6/2/2024), berikut ulasannya.

1. Jahe merah

Bahan rumahan selanjutnya itu jahe merah, bisa mengobati asam lambung. Sebab jahe merah bersifat anti peradangan bermanfaat untuk pasien masalah lambung dan meredakan rasa mual.

Juga disebut sebagai bahan alami bersifat gastroprotektif. Sebagai rempah bisa dijadikan teh, bekerja dengan menekan bakteri Helicobacter pylori (H. pylori) yaitu penyebab asam lambung naik.

Asam lambung

"Jahe memiliki sejarah panjang dalam pengobatan Cina, menurut NCCIH. Ramuan ini dapat membantu meredakan mual, jadi beberapa orang percaya bahwa ramuan ini juga patut dicoba untuk mulas (asam lambung naik)," keterangan dalam Healthline

2. Kurma

Buah yang umum ada saat bulan puasa ini, ternyata bermanfaat bagi asam lambung. Kurma aman jadi pengobatan alami untuk penderita asam lambung, bahkan segala penyakit.

Hal ini berdasarkan penelitian NCBI menjelaskan kurma produk alami atau obat yang baik dalam pengobatan/pengelolaan penyakit dan terjangkau serta efektif tanpa efek samping.

3. Madu

Obat rumahan satu ini memang dikenal aman untuk penderita GERD atau asam lambung. Madu memiliki kandungan antioksidan, sehingga bisa membantu mengatasi masalah lambung.

Dalam tinjauan klinis diterbitkan oleh the Jurnal Medis Inggris, para peneliti menyarankan karena sifat kental madu dapat membantu menjaga asam tetap rendah. Salah satu anggota tim melihat perubahan dari gejala sakit maag setelah mengkonsumsi lima mililiter (sekitar satu sendok teh) madu biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
