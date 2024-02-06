7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung

KOLESTEROL menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat. Pola makan yang tidak sehat dan tinggi lemak menyebabkan seseorang terserang kolesterol.

Jika dibiarkan terus menerus, kolesterol yang tidak dikontrol bisa menyebabkan stroke maupun serangan jantung. Namun, Anda tidak perlu khawatir, sebab ada beberapa jus yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. Merangkum dari Medicalnews Today, Selasa (6/2/2024) berikut ulasannya.

1. Jus Wortel

Minuman ini banyak mengandung banyak serat larut. Maksud dari serat larut adalah bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Serta memiliki kandungan kalsium vitamin C.

2. Jus Lemon

Minuman menyegarkan yang satu ini tak hanya bagus menurunkan berat badan, tapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air lemon tinggi kandungan antioksidan dan pektin, yaitu serat larut yang menyehatkan jantung.

Sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat konsumsi kulit lemon. Terdapat kandungan limonene yang terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida.

3. Jus Buah Delima

Buah yang berwarna merah ini memiliki banyak kandungan nutrisi seperti magnesium, kalium, zinc, antioksidan polifenol, kalium, dan beberapa nutrisi lainnya. Bukan hanya buahnya yang mengandung banyak nutrisi, biji delima juga dipercaya kaya akan nutrisi seperti zat besi. Biji delima diyakini dapat meningkatkan kesuburan dan kekebalan tubuh.

Kandungan antioksidan dan serat yang ada di dalam buahnya dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Sebuah penelitian yang dilakukan secara meta analisis dalam jurnal Pharmacological Research menyebutkan, mengkonsumsi jus buah delima secara rutin, paling tidak 2-12 pekan, dapat menurunkan kadar tekanan darah sistolik.

4. Jus Anggur

Minuman ini memiliki antioksidan yang dapat membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik sekaligus mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Konsumsi jus anggur, jeruk, dan stroberi secara teratur juga berkhasiat meminimalkan risiko penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya yang kerap disebabkan kenaikan kadar kolesterol.