Peduli Disabilitas, Siti Atikoh Sapa Masyarakat Pakai Bahasa Isyarat

SITI Atikoh sapa masyarakat menggunakan bahasa isyarat melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Hal ini menunjukkan jika istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo peduli dengan disabilitas.

Dalam video yang diunggah melalui Instagram @atikoh.s, Minggu 4 Februari 2024, Siti Atikoh pertama-tama menyapa dengan melambaikan tangan yang berarti 'Hai'. Selanjutnya, Atikoh mengucapkan selamat pagi dengan menggerakkan tangannya seperti kiss bye dan membentuk huruf c.

Kemudian, ibunda Alam Ganjar ini lanjut memperkenalkan diri. Dia menggerakkan tanganya hingga merangkai kata 'Atikoh'. Dilanjutkan dengan ucapan romantis yakni i love you. Untuk menunjukkan i love you sangat lah mudah. Siti Atikoh hanya menunjukkan jari metal, kelingking, telunjuk, dan jempol yang berdiri serta jari tengah dan jari manis dilipat.

Jari metal di sini bukan untuk menggambarkan lambang kemenangan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga. Tanda metal tersebut benar-benar berarti i love you.

Huruf 'I' digambarkan lewat jari kelingking, huruf 'L' dari love digambarkan lewat telunjuk dan ibu jari, sedangkan huruf 'U' dari kata you digambarkan lewat kelingking dan telunjuk. Maka, jika ingin mengucapkan kalimat i love you hanya perlu menunjukkan jari seperti lambang metal.

Melalui unggahan tersebut, Siti Atikoh menyampaikan jika dirinya baru saja belajar bahasa isyarat tersebut. Dirinya mempelajari kata i love you terlebih dahulu lantaran ingin menunjukkan rasa sayang kepada banyak orang.