Pria Ini Berhasil Selamat Usai Ditolong Jam Tangan Pintar, Alami Pembekuan Darah di Paru-Paru

SEORANG Wakil Sheriff atau setara Wakapolres yang mengalami masalah kesehatan sangat serius berhasil tertolong dengan jam tangan pintar Apple Watch.

Peristiwa ini dialami oleh Wakil Sheriff di Amerika Serikat yang bernama Sarasota Luke Heyman. Setelah tiga kali peringatan adanya peningkatan detak jantung, Apple Watch menemukan adanya gumpalan darah di kedua paru-parunya.

“Jadi saya cek detak jantung saya, sekitar 160. Saya pikir itu hanya kerusakan jam tangan atau kesalahan pembacaan. Di hari kemudian saya merasa mual dan peringatan yang sama kembali muncul, saat itu saya berpikir untuk memeriksakan diri ke klinik," kata Heyman dikutip dari 9To5Mac, Selasa (6/2/2024).

Sesampainya di klinik, apa yang dialami Heyman rupanya tidak bisa didiagnosa. Dia kemudian pulang namun lagi-lagi ia merasa mual dan Apple Watch kembali mengirimkan peringatan. Dari situ ia pergi ke rumah sakit, berharap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.