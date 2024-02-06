Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nestapa Pelancong Tunanetra Naik Pesawat, Dimarahi hingga Disuruh Cari Tas Sendiri

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:03 WIB
Nestapa Pelancong Tunanetra Naik Pesawat, Dimarahi hingga Disuruh Cari Tas Sendiri
Ilustrasi (Pexels/Skitterphoto)
A
A
A

SEORANG pelancong tunanetra memiliki pengalaman keliling dunia. Ia pun berbagi cerita mengejutkan tentang bagaimana penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan fisik mendapat perlakuan diskriminatif di bandara.

Pada akhir tahun lalu, Hayley Kennedy membuat sejarah ketika dia mendarat di Libya - negara ke-193 dan terakhir yang harus dikunjungi sebagai negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan melakukan hal tersebut, dia menjadi tunanetra pertama dan penyandang disabilitas yang mengunjungi semua negara, demikian menurut NomadMania.

Kendati Hayley sangat antusias dengan kebaikan manusia dan perjalanan pada umumnya. Dia yakin banyak hal yang perlu dilakukan terkait aksesibilitas bagi penyandang tunanetra seperti dirinya.

"Saya punya banyak pengalaman buruk dengan bandara dan maskapai penerbangan," kata Hayley kepada Mirror.

“Anda mendaftar untuk mendapatkan bantuan dan Anda tidak pernah mendapatkannya; Anda dimarahi; Anda tidak diperbolehkan masuk dalam antrean disabilitas. Orang-orang dengan kursi roda jauh lebih maju dibandingkan orang-orang dengan disabilitas tunanetra,” keluh Hayley.

Hayley Kennedy

Hayley Kennedy (Foto: Mirror)

Dalam banyak kesempatan, Hayley pernah ditanyai tentang 'kekurangan' fisiknya oleh staf bandara. Tampaknya petugas enggan percaya bahwa dia sebenarnya memiliki keterbatasan fisik. "Saya dimarahi, boarding pass saya dilempar, tas diambil dan disuruh mencarinya ketika mendarat," kata Hayley.

“Mengapa orang yang memiliki masalah penglihatan ingin naik pesawat? Itu hal yang sangat mendasar. Saya sudah meminta bantuan khusus di Inggris sebelumnya dan baru menerima begitu sudah sampai di pesawat,” lanjutnya.

Meski Hayley awalnya menderita rabun dekat, penglihatannya baru mulai memburuk pada usia pertengahan 20-an. Dokter di Rumah Sakit Mata Moorfield, London menjelaskan bintik hitam pada penglihatannya adalah tanda dari degenerasi makula yang langka.

“Saya tidak bisa membaca buku atau koran, saya tidak bisa mengemudi, saya tidak bisa membaca tanda-tanda. Saya cenderung terikat pada ponsel karena saya menggunakannya sebagai kaca pembesar. Saya tidak bisa membaca peta atau lembaran kertas biasa. Saya belum belajar membaca braille, tapi saya mulai berpikir sudah waktunya,” jelas wanita itu.

