Mengenal 10 Marga Tionghoa Terbesar di Dunia

NAMA marga menjadi hal yang wajib bagi seluruh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Hal ini sebagai bentuk masyarakat Tionghoa dalam melestarikan budaya leluhur mereka.

Sebagai contoh, di Indonesia masyarakat Tionghoa memiliki dua nama. Yang pertama adalah nama Indonesia, satunya lagi adalah nama China. Nama China ini menjadi bagian dari upaya mereka melestarikan budaya leluhur.

Sistem penamaan nama China oleh masyarakat Tionghoa juga tidak boleh sembarangan. Ada beberapa kaidah yang harus dipatuhi.

Tapi yang paling umum, nama-nama China didahului dengan nama marga sebelum nama pribadi.

Contohnya adalah nama pebulutangkis China, Liu Yuchen. Nama Liu pada namanya merupakan nama marga atau nama keluarganya. Sedangkan Yuchen dapat dikatakan sebagai nama pribadinya.

Sistem marga memang masih diterapkan dalam penamaan China. Dalam buku Ratusan Marga Tionghoa atau Bai Jia Xing (百家姓) disebutkan bahwa ada setidaknya 504 nama marga yang digunakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia

Berikut 10 marga Tionghoa terbesar di dunia (data per 2020) sebagaimana dilansir dari laman Tionghoa Info, Selasa (6/2/2024).

1. Marga Wang

Marga Wang dalam ejaan lain disebut juga dengan Ong, Wong, ataupun Bong. Marga ini berada urutan ke delapan pada Buku Bai Jia Xing. Diketahui, jumlah populasi masyarakat dengan marga Wang sekitar 94,68 juta orang

2. Marga Li

Marga Li dalam ejaan lain disebut juga dengan Lee, Lie, maupun Lei. Dalam buku Bai Jia Xing, marga ini berata di urutan keempat 4. Konon jumlah populasi yang menggunakan marga ini sejumlah 94,68 juta orang.

3. Marga Zhang

Marga Zhang dalam ejaan lain disebut dengan Thio, Tio, dan Teo. Marga ini ada pada urutan ke 24 dalam Buku Bai Jia Xing. Diketahui, jumlah masyarakat Tionghoa yang memiliki nama ini mencapai 85,5 juta orang.

4. Marga Liu

Marga Liu disebut juga dengan Lauw, Lau, Law, maupun Lao dalam ejaan lain. Marga ini memiliki sekitar 68,82 juta orang yang menggunakannya. Dalam buku Bai Jia Xing, marga ini terletak di urutan ke 252.

5. Marga Chen

Marga Chen disebut juga dengan nama Tan, Tjhin, ataupun Chan dalam ejaan lain. Berada di urutan ke-10 dalam Buku Bai Jia Xing, marga ini memiliki jumlah populasi sebanyak 56,73 juta orang.