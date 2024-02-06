Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek, KAI Tambah 10 Jadwal Kereta Api Jarak Jauh

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:03 WIB
Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek, KAI Tambah 10 Jadwal Kereta Api Jarak Jauh
Ilustrasi (Foto: PT KAI)
A
A
A

PT KERETA Api Indonesia (KAI) bakal menambah 10 jadwal perjalanan kereta api (KA) jarak jauh selama periode libur panjang Isra Mikraj dan cuti bersama Imlek pekan ini.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menjelaskan, KAI secara total mengoperasikan sebanyak 1.085 Kereta Api Jarak Jauh atau rata-rata 217 perjalanan KA Jarak Jauh per hari. Penambahan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan volume penumpang selama libur panjang Februari 2024.

Peningkatan jumlah perjalanan ini termasuk 4 perjalanan KA Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), 4 perjalanan KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), dan 2 perjalanan KA Kaligung (Cirebon Prujakan – Semarang Poncol.

Infografis Aturan Berfoto di Stasiun KA

"Peningkatan jumlah perjalanan KA Jarak Jauh ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti long weekend ini," ujar Joni dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan pantauan pada Senin, 5 Februari 2024, total tiket KA Jarak Jauh yang terjual pada periode Rabu hingga Minggu mencapai 462.592 tiket, dengan rata-rata 92.518 tiket per hari.

Angka tersebut mencakup 64 persen dari total keseluruhan tiket KA Jarak Jauh yang dijual, yakni sebanyak 722.472 tiket.

KAI berharap wisatawan yang merencanakan perjalanan selama liburan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek, namun belum memesan tiket, agar segera melakukannya melalui aplikasi KAI Access, situs web kai.id, atau web pemesanan lain yang bekerja sama dengan KAI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873/ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/406/3081042/jangan_lewatkan_promo_di_kai_expo_2024_ada_diskon_hingga_70_persen-yoiC_large.jpg
Jangan Lewatkan Promo di KAI Expo 2024, Ada Diskon hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011340/libur-panjang-waisak-kai-operasikan-20-kereta-api-tambahan-hDixPLSrqj.JPG
Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 20 Kereta Api Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011251/traveler-harus-tahu-ini-lho-perbedaan-kereta-ekonomi-c-dan-ca-jeErBEgXDe.JPG
Traveler Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kereta Ekonomi C dan CA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011209/terpukau-keindahan-pemandangan-kereta-panoramic-turis-malaysia-sampai-bilang-begini-jhuTjY0WP9.JPG
Terpukau Keindahan Pemandangan Kereta Panoramic, Turis Malaysia Sampai Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008112/pemuda-jerman-ini-setahun-tinggal-di-kereta-rela-bayar-ratusan-juta-qf0LExEiNq.JPG
Pemuda Jerman Ini Setahun Tinggal di Kereta, Rela Bayar Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement