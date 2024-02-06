Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek, KAI Tambah 10 Jadwal Kereta Api Jarak Jauh

PT KERETA Api Indonesia (KAI) bakal menambah 10 jadwal perjalanan kereta api (KA) jarak jauh selama periode libur panjang Isra Mikraj dan cuti bersama Imlek pekan ini.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menjelaskan, KAI secara total mengoperasikan sebanyak 1.085 Kereta Api Jarak Jauh atau rata-rata 217 perjalanan KA Jarak Jauh per hari. Penambahan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan volume penumpang selama libur panjang Februari 2024.

Peningkatan jumlah perjalanan ini termasuk 4 perjalanan KA Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), 4 perjalanan KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), dan 2 perjalanan KA Kaligung (Cirebon Prujakan – Semarang Poncol.

"Peningkatan jumlah perjalanan KA Jarak Jauh ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti long weekend ini," ujar Joni dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan pantauan pada Senin, 5 Februari 2024, total tiket KA Jarak Jauh yang terjual pada periode Rabu hingga Minggu mencapai 462.592 tiket, dengan rata-rata 92.518 tiket per hari.

Angka tersebut mencakup 64 persen dari total keseluruhan tiket KA Jarak Jauh yang dijual, yakni sebanyak 722.472 tiket.

KAI berharap wisatawan yang merencanakan perjalanan selama liburan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek, namun belum memesan tiket, agar segera melakukannya melalui aplikasi KAI Access, situs web kai.id, atau web pemesanan lain yang bekerja sama dengan KAI.