HOME WOMEN TRAVEL

Kereta Cepat Whoosh Berlaku Tarif Dinamis, Cek Jadwal dan Harga Termurah di Sini

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |12:39 WIB
Kereta Cepat Whoosh Berlaku Tarif Dinamis, Cek Jadwal dan Harga Termurah di Sini
Penumpang kereta cepat Whoosh (Foto: KCIC)




PT KERETA Cepat Indonesia China (KCIC) resmi menetapkan skema tarif dinamis atau dynamic pricing untuk seluruh perjalanan Kereta Cepat Whoosh keberangkatan Februari 2024.

Dengan adanya tarif yang dinamis ini, penumpang sudah dapat memesan tiket Whoosh mulai dari Rp150.000.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa membeberkan tarif yang ditetapkan antara lain Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000 hingga Rp250.000 untuk kelas Premium Economy.

"Dengan adanya Dynamic Prcing, calon penumpang diharapkan dapat membuat rencana perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tarif yang diinginkan," ujar Eva.

Penumpang Kereta Cepat Whoosh

(Foto: KCIC)

Tarif termurah untuk perjalanan Halim - Padalarang - Tegalluar contohnya ada di keberangkatan pukul 19.15, 20.05, 20.30 dengan tarif antara Rp150.000 dan Rp 175.000 untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

Sedangkan tarif terendah untuk relasi Tegalluar - Padalarang - Halim, contohnya berlaku pada keberangkatan 07.55, 08.45, 09.10, 09.47, 10.20 dan 10.55 dengan tarif Rp150.000, Rp175.000, dan Rp200.000 untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

