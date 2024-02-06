10 Tempat Makan Enak di Garut, Murah Nggak Bikin Kantong Jebol

GARUT merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya. Selain itu, kota ini juga memiliki beragam kuliner yang patut dicoba. Namun, bagi sebagian orang mencari tempat makan yang enak dan murah di Garut bisa menjadi tantangan tersendiri.

Oleh karenanya, Okezone telah merangkum sepuluh tempat makan murah di Garut. Bisa menjadi referensi bagi Anda menikmati kuliner khas Garut tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

1. Kampung Muara Sunda

Kampung Muara Sunda adalah sebuah restoran di Garut yang menyajikan berbagai macam hidangan seperti ayam, ikan, daging, aneka nasi, sayur, dan seafood.

Kampung Muara Sunda juga dikelilingi padi hijau dan gunung yang indah dan menyegarkan mata.

Restoran ini terletak di Jalan Raya Bayongbong Km. 3, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Restoran ini juga pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan memesan karedok. Makanan dibanderol dari harga Rp19.000.

2. Asstro (Asep Stroberi) Cimaragas

Restoran ini dikenal dengan sajian kuliner khas Sunda, terutama liwet. Berlokasikan di Jalan Garut -Tasikmalaya No. 337, Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Asstro menawarkan suasana khas Sunda dengan makan lesehan dan terdapat kolam yang bisa dinaiki dengan perahu.

Menyajikan nasi liwet, nasi goreng, ayam, bebek, ikan, seafood, dan sambal. Harganya mulai dari Rp10.000.

(Foto: dok. Hendy Setiawandy)

3. Rêverdose Eatery & Music Place

Rêverdose Eatery & Music Place adalah restoran dan kafe music dengan konsep lebih kekinian. Tak hanya itu, pelanggan juga disuguhkan pemandangan gunung sambil menikmati santapan.

Berlokasikan di Jalan Ahmad Yani No. 10, Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Menu yang disajikan ada makanan pembuka, nasi goreng, taichan, sop, bistik, pasta, dan pizza. Makanan dibanderol mulai dari Rp15.000.

(Foto: dok. Itsnain)

4. Lumbung Padi Garut

Restoran ini dikenal dengan nuansa sunda dan citra rasa nusantara. Beberapa menu unggulannya antara lain nasi goreng pete, timbel komplit ayam parahyangan bakar, dan hidangan nasi timbel.

Terletak di Jalan Raya Bayongbong - Garut RW.1, Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelanggan bisa menikmati hidangan mulai dari Rp20.000.

5. Rumah Makan Khas Sunda Cibiuk

Rumah Makan Khas Sunda Cibiuk, yang terletak di Jalan Otista No. 321, Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Harga mulai dari Rp28.000 sudah dapat nasi timbel komplit ayam

Restoran ini dikenal dengan nasi liwet yang rasanya asin gurih, disajikan dengan lauk seperti ayam, jengkol, tempe atau tahu, udang asam manis, dan sambal cibiuk.