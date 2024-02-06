Resep Dumpling untuk Imlek ala Chef Yongki Gunawan, Enak dan Mudah Dibuat

SALAH satu kuliner Imlek yang sering disajikan adalah dumpling atau yang dikenal dengan pangsit. Bagi masyarakat Tionghoa, dumpling makanan yang wajib ada saat malam Tahun Baru Imlek.

Dumpling ada macamnya, mulai dari siomay, dimsum, dan masih banyak lagi. Selain dikukus, Anda juga bisa makan dumpling dengan cara digoreng atau direbus dengan kuah. Jelang perayaan Imlek, Chef Senior Indonesia Yongki Gunawan membagikan resep membuat dumpling yang enak. Dia juga menceritakan tentang sejarah dumpling.

"Dumpling selalu ada di atas meja saat Imlek dan sudah jadi tradisi keluarga. Dumpling adalah simbol reuni keluarga," ujar Yongki, dalam momen Opening event Shanghai Broadway di Mal Ciputra Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, menurut Chef Yongki dumpling juga melambangkan kemakmuran karena bentuknya yang mirip dengan uang kuno Tiongkok. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan cara membuat dumpling ala Chef Yongki. Berikut bahan dan cara membuatnya.

Bahan 1:

2 bungkus kulit pangsit bulat

Bahan 2:

- 200 gram daging ayam (cacah)

- 200 gram udang (cacah)

- 30 gram daun bawang (iris tipis)

- 30 gram bawang goreng

Bumbu 1:

- 10 gram garam

- 5 gram bumbu masak

- 3 gram merica

- 30 gram gula pasir

- 1 telur ayam

- 50 gram sagu atau pati kanji

- 3 gram bubuk ngohiong

Bumbu 2:

- 15 gram bawang putih (cacah)

- 35 gram minyak wijen

- 30 gram ebi halus

Cara membuat dumpling :

1. Satukan bahan 2 menjadi satu hingga rata, lalu masukan bumbu 1 kedalamnya dan aduk sampai rata asal saja.

2. Masukkan bumbu 2 dan aduk sampai betul-betul rata.

3. Ambil kulit pangsit dan isikan ke dalamnya termasuk siomay dan boleh direbus, dikukus, dan digoreng dan disajikan dengan kuah ayam seperti halnya bakwan malang.