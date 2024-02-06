Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Dumpling untuk Imlek ala Chef Yongki Gunawan, Enak dan Mudah Dibuat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:17 WIB
Resep Dumpling untuk Imlek ala Chef Yongki Gunawan, Enak dan Mudah Dibuat
Dumpling ala Chef Yongki Gunawan. (Foto: MPI)
A
A
A

SALAH satu kuliner Imlek yang sering disajikan adalah dumpling atau yang dikenal dengan pangsit. Bagi masyarakat Tionghoa, dumpling makanan yang wajib ada saat malam Tahun Baru Imlek.

Dumpling ada macamnya, mulai dari siomay, dimsum, dan masih banyak lagi. Selain dikukus, Anda juga bisa makan dumpling dengan cara digoreng atau direbus dengan kuah. Jelang perayaan Imlek, Chef Senior Indonesia Yongki Gunawan membagikan resep membuat dumpling yang enak. Dia juga menceritakan tentang sejarah dumpling.

"Dumpling selalu ada di atas meja saat Imlek dan sudah jadi tradisi keluarga. Dumpling adalah simbol reuni keluarga," ujar Yongki, dalam momen Opening event Shanghai Broadway di Mal Ciputra Jakarta, belum lama ini.

Dumpling

Selain itu, menurut Chef Yongki dumpling juga melambangkan kemakmuran karena bentuknya yang mirip dengan uang kuno Tiongkok. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan cara membuat dumpling ala Chef Yongki. Berikut bahan dan cara membuatnya.

Bahan 1:

2 bungkus kulit pangsit bulat

Bahan 2:

- 200 gram daging ayam (cacah)

- 200 gram udang (cacah)

- 30 gram daun bawang (iris tipis)

- 30 gram bawang goreng

Bumbu 1:

- 10 gram garam

- 5 gram bumbu masak

- 3 gram merica

- 30 gram gula pasir

- 1 telur ayam

- 50 gram sagu atau pati kanji

- 3 gram bubuk ngohiong

Bumbu 2:

- 15 gram bawang putih (cacah)

- 35 gram minyak wijen

- 30 gram ebi halus

Cara membuat dumpling :

1. Satukan bahan 2 menjadi satu hingga rata, lalu masukan bumbu 1 kedalamnya dan aduk sampai rata asal saja.

2. Masukkan bumbu 2 dan aduk sampai betul-betul rata.

3. Ambil kulit pangsit dan isikan ke dalamnya termasuk siomay dan boleh direbus, dikukus, dan digoreng dan disajikan dengan kuah ayam seperti halnya bakwan malang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/194/2969093/4-potret-centil-ameena-pakai-cheongsam-netizen-ling-ling-cantik-ndkfOsFpiz.jpg
4 Potret Centil Ameena Pakai Cheongsam, Netizen: Ling-Ling Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968560/makna-tradisi-lepas-burung-bagi-jemaat-wihara-dharma-bakti-saat-perayaan-imlek-tgCVKI4VCu.jpg
Makna Tradisi Lepas Burung bagi Jemaat Wihara Dharma Bakti saat Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968382/shio-ayam-wajib-senang-shio-anda-paling-populer-di-tahun-naga-kayu-JKzcem4VqO.jpg
Shio Ayam Wajib Senang, Shio Anda Paling Populer di Tahun Naga Kayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968297/4-arah-mata-angin-yang-bawa-hoki-di-tahun-naga-kayu-NTMo4lAZDo.jpg
4 Arah Mata Angin yang Bawa Hoki di Tahun Naga Kayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968239/ahli-feng-shui-ungkap-4-makanan-wajib-saat-imlek-beserta-maknanya-B3rc0RTYIb.jpg
Ahli Feng Shui Ungkap 4 Makanan Wajib saat Imlek Beserta Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/298/2968084/ternyata-ini-beda-pindang-ikan-bandeng-asli-china-dengan-versi-indonesia-lJq6UVtXRQ.jpg
Ternyata Ini Beda Pindang Ikan Bandeng Asli China dengan Versi Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement