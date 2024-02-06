Sering Kembung di Pagi Hari? 5 Makanan Wajib Dihindari saat Sarapan

SARAPAN diketahui jadi waktu makan yang penting dalam rutinitas makan di setiap harinya. Sarapan sebagai aktivitas makan pertama untuk mengawali kegiatan di pagi hari, bermanfaat untuk mengisi energi, setelah semalaman perut dalam keadaan kosong.

Mengingat betapa pentingnya sarapan, itulah kenapa harus cermat dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang dipilih untuk sarapan. Terlebih bagi orang-orang yang langganan, alias suka merasa perutnya kembung di pagi hari.

Jika Anda termasuk yang suka kembung di pagi hari, ketahuilah bahwa ada beberapa makanan yang wajib dihindari saat sarapan. Mengutip laporan NDTV Food, Selasa (6/2/2024) berikut uraian lima daftarnya, sebagaimana dijelaskan ahli gizi Nmami Agarwal.

1. Minum teh dan kopi secara berlebihan: Masyarakat Indonesia seringkali mengawali pagi hari nya dengan teh, kopi dengan susu. Mengonsumsinya secara berlebihan bisa meningkatkan produksi asam lambung, yang menyebabkan meningkatnya pembentukan gas pada tubuh.

2. Kembang kol dan kubis: Sebab kedua sayuran tersebut mempunyai karnohidrat yang kompleks dan akan sulit dicerna yang akan menyebabkan produksi gas yang berlebih. Jika mau makan kembang kol dan kubis disarankan untuk dimakan siang hari sajam, untuk menghindari masalah pencernaan. Maka dari itu kebih baik konsumsi sayuran rendah karbohidrat di pagi hari, seperti zucchini dan bayam.