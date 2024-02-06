5 Spot Tempat Makan Viral Di Jakarta, Cocok untuk Penyuka Kuliner

JAKARTA merupakan salah satu kota yang cocok dijuluki surganya kuliner. Pasalnya, di sini Anda bisa menemukan hampir berbagai jenis makanan.

Nah di antara kuliner-kuliner itu, ada beberapa yang spot kuliner viral di media sosial lantaran rasanya yang nikmat dan statusnya yang merupakan hidden gem.

Nah, apa saja ya spot kuliner viral yang ada di Jakarta tersebut? Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber.

Gohyong Cikini

Makanan viral pertama yang ada di Jakarta adalah Gohyong. Nah, tempat paling terkenal yang menjual makanan ringan ini ada di kawasan Cikini! Gohyong merupakan gulungan daging cincang yang dibungkus kulit lumpia lalu digoreng sebelum disajikan ke para pembeli.

Nah khusus di Gohyong Cikini, ada dua varian yang dijual ke pembeli, yaitu gohyong basah dan gohyong kering. Satu porsi gohyong berisikan 6 potong makanan dan dihargai Rp25 ribu saja lho!

Jejepangan

Bagi kalian pecinta makanan Jepang, Kedai Jejepangan sudah wajib ada di list kulineran Anda! Kedai ini punya konsep warung tenda kaki lima dan dari luar gak memberikan vibe Jepang sama sekali.

Namun, kalau soal makanan, kedai ini menyajikan berbagai menu makanan yang penampilannya Jepang banget dan rasanya pun hampir sama dengan yang ada di Negeri Sakura.

Di kedai ini Anda bisa memilih banyak banget makanan khas Jepang, mulai dari katsu, teriyaki, yakiniku, teppanyaki, dan tempura. Untuk menu side dish, kalian bisa memesan mulai dari chicken skin, chicken egg roll, chicken karaage, dan gyoza.

Roti Gulung Buaran

Kembali ke kuliner yang cukup tradisional, kali ini ada Roti Gulung Ayana Buaran! Terletak di kawasan Jakarta Timur, kedai kaki lima ini terkenal karena bentuknya yang unik dan perpaduan rasa yang bikin nagih!

Di sini Anda bebas memilih isian untuk roti gulungnya, mulai dari pisang coklat, kornet, coklat mede, durian, kebab, sampai coklat keju. Untuk harga, roti gulung ini murah banget guys! Hanya dengan Rp2.500 saja kalian sudah bisa mendapatkan seporsi roti gulung isi pisang coklat.