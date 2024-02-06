Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ide Wisata Kereta Api di Jawa Tengah, Bisa Dicoba untuk Liburan!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:47 WIB
Ide Wisata Kereta Api di Jawa Tengah, Bisa Dicoba untuk Liburan!
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-Jawa Tengah, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah, menawarkan pengalaman wisata kereta api yang tak terlupakan. Dengan jalur-jalur yang melintasi hamparan sawah hijau, desa-desa tradisional, dan panorama alam yang menawan, wisata kereta api di Jawa Tengah memberikan alternatif unik bagi para pelancong yang ingin mengeksplorasi keindahan pulau Jawa.

Berikut ini adalah beberapa destinasi dan pengalaman menarik yang dapat kamu nikmati selama perjalanan wisata kereta api di Jawa Tengah:

1. Stasiun Semarang Tawang

Stasiun Semarang Tawang, yang sudah berdiri sejak era kolonial Belanda di Indonesia, adalah titik awal perjalanan wisata kereta api di Jawa Tengah. Di sini, kamu bisa melihat arsitektur klasik yang indah dan aura sejarah yang kental sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi-destinasi menarik lainnya.

2. Jalur Kereta Api Ambarawa - Bedono

Naik kereta api wisata Ambarawa - Bedono bisa menawarkan pengalaman wisata yang seru. Di jalur kereta ini, kamu akan dibawa melewati jalur yang melalui bukit dan hamparan sawah, sehingga kamu bisa mendapatkan perjalanan yang memanjakan mata dengan pemandangan alam yang asri.

3. Stasiun Semarang Poncol

Setelah tiba di Stasiun Semarang Poncol, atau SMC, kamu bisa menjelajahi Kota Semarang yang indah. Misalnya, kamu bisa pergi ke Kota Lama yang dihiasi bangunan-bangunan kuno, atau menikmati kuliner lokal yang lezat di sepanjang Gang Warung.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184254//bri_program_yok_kita_gas-DxAR_large.jpeg
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184239//kemenbud_museum_topeng-kW54_large.jpeg
Menbud Tinjau Museum Topeng Cirebon, Dorong Pengembangan Ruang Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184248//pnm_berangkatkan_karyawan_ke_bali-UaDG_large.jpeg
Kinerja Dibalas Pengalaman Berharga, Bentuk PNM Hargai Setiap Detik Perjuangan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement