HOME WOMEN LIFE

3 Potret Dian Sastro dengan Blazer Hijau, Gaya Duck Face Bikin Tampilannya Imut

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |09:10 WIB
3 Potret Dian Sastro dengan Blazer Hijau, Gaya Duck Face Bikin Tampilannya Imut
Dian Sastrowardoyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo memang dikenal sebagai artis yang memiliki peran ikonik. Perannya menjadi Cinta pada Film AADC memang membuat banyak orang jatuh cinta. Belakangan perannya sebagai Jeng Yah di Gadis Kretek mampu menghipnotis para penonton.

Tidak hanya aktingnya saja yang membuat banyIbu dua anak ini kerap tampil memukau, bahkan dengan penampilannya yang sederhana.ak orang jatuh cinta, tapi juga penampilannya yang nampaknya tidak pernah gagal.

Tidak heran jika gayanya kemudian menjadi inspirasi banyak orang. Nah, baru-baru ini dia mengunggah potretnya memakai blazer tanpa lengan berwarna hijau yang membuat tampilannya makin kece. Berikut ulasannya dari Instagram @cirealwear.

Selfie di mobil

Dian Sastro

Potret cantik Dian Sastro saat selfie di dalam mobil. Dia terlihat memakai makeup natural bernuansa oranye. Tampilan rambutnya digerai dengan model curly. Bintang film AADC ini foto dengan gaya duckface.

Makan tahu goreng

Dian Sastro

Dian Sastro nampak menunjukkan momen dirinya saat makan tahu pakai cabai. Wajahnya terlihat tersenyum ke kamera seakan bahagia menikmati satu tahu goreng yang dipegangnya.

