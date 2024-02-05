Teuku Ryan Kerja di Mana Sebelum Menikah dengan Ria Ricis?

RIA Ricis akhirnya melayangkan gugatan cerai ke Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Banyak isu-isu negatif yang menyudutkan Teuku Ryan, mulai dari tidak lagi menyentuh Ria Ricis dari hamil hingga melahirkan anak pertamanya.

Merasa terpojok, Teuku Ryan pun akhirnya buka suara lewat komentar di media sosial TikTok. Lewat akun TikTok resminya @teukuryantr, Ryan memaparkan ingin angkat bicara mengenai persoalan yang sedang dihadapi bersama sang istri.

Namun Teuku Ryan akhirnya diam, dan tidak mau buka suara karena masih memikirkan sang anak. Dia pun memilih diam dan meminta doa yang terbaik untuk kehidupan mereka.

Teuku Ryan atau yang bernama lengkap Teuku Rushariandi ini lahir pada 4 Oktober 1994 di Nanggroe Aceh Darussalam Kota Langsa. Namanya mulai dikenal publik setelah ia pindah ke Jakarta dan menikah dengan Ria Ricis pada tahun 2021.

Pendidikan Teku Ryan menarik karena sebuah proyek besar terjadi setelah ia mendapatkan gelar masternya beberapa hari yang lalu. Rumah tangga suami artis dan YouTuber Ria Ricis ini pun retak berpisah setelah istrinya tidak hadir di wisudanya.

Dikutip dari berbagai sumber, Ryan kuliah di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, lulus pada tahun 2016. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang teknologi pertanian.