Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Teuku Ryan Kerja di Mana Sebelum Menikah dengan Ria Ricis?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:05 WIB
Teuku Ryan Kerja di Mana Sebelum Menikah dengan Ria Ricis?
Teuku Ryan dan Ria Ricis. (Foto: Instagram)
A
A
A

RIA Ricis akhirnya melayangkan gugatan cerai ke Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Banyak isu-isu negatif yang menyudutkan Teuku Ryan, mulai dari tidak lagi menyentuh Ria Ricis dari hamil hingga melahirkan anak pertamanya.

Merasa terpojok, Teuku Ryan pun akhirnya buka suara lewat komentar di media sosial TikTok. Lewat akun TikTok resminya @teukuryantr, Ryan memaparkan ingin angkat bicara mengenai persoalan yang sedang dihadapi bersama sang istri.

Namun Teuku Ryan akhirnya diam, dan tidak mau buka suara karena masih memikirkan sang anak. Dia pun memilih diam dan meminta doa yang terbaik untuk kehidupan mereka.

Teuku Ryan atau yang bernama lengkap Teuku Rushariandi ini lahir pada 4 Oktober 1994 di Nanggroe Aceh Darussalam Kota Langsa. Namanya mulai dikenal publik setelah ia pindah ke Jakarta dan menikah dengan Ria Ricis pada tahun 2021.

Pendidikan Teku Ryan menarik karena sebuah proyek besar terjadi setelah ia mendapatkan gelar masternya beberapa hari yang lalu. Rumah tangga suami artis dan YouTuber Ria Ricis ini pun retak berpisah setelah istrinya tidak hadir di wisudanya.

Dikutip dari berbagai sumber, Ryan kuliah di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, lulus pada tahun 2016. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang teknologi pertanian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/629/3160068/ricis-POaG_large.jpg
Potret Ria Ricis dan Moana Rayakan Ultah Mewah dengan Sentuhan Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/629/3158582/ricis-HXlR_large.jpg
Ria Ricis Bangun Rumah Buat Anak: Banyak Banget yang Bantu Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148397/ria_ricis-4KcX_large.jpg
4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145329/speech_delay_moana_membaik_ria_ricis_bisa_bilang_i_love_you-Kdp1_large.jpg
Speech Delay Moana Membaik, Ria Ricis: Bisa Bilang I Love You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/612/3108220/potret_ria_ricis_sakit_dbd_tetap_beraktivitas_dan_urus_moana_meski_tangan_masih_diinfus-wuqh_large.jpg
Potret Ria Ricis Sakit DBD, Tetap Beraktivitas dan Urus Moana meski Tangan Masih Diinfus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099400/potret_ria_ricis_liburan_berdua_bareng_moana_di_china_ngaku_kini_lebih_bahagia-lqok_large.jpg
5 Potret Ria Ricis Liburan Berdua Bareng Moana di China, Ngaku Kini Lebih Bahagia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement