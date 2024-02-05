Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Perlengkapan untuk Naik Gunung bagi Pemula, Wajib Punya Peta

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:22 WIB
7 Perlengkapan untuk Naik Gunung bagi Pemula, Wajib Punya Peta
Promo Aladin Mall.
A
A
A

BAGI pemula, perlengkapan untuk naik gunung ini hendaknya disiapkan sebaik mungkin. Tujuannya, agar selamat selama mendaki gunung.

 

Alam liar sulit diprediksi. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Bahkan, medan yang berat selama pendakian bisa berakibat musibah bila tidak siap dalam teknik maupun perlengkapan.

 

Nah, buat yang masih pemula, simak perlengkapan untuk naik gunung yang wajib dibawa berikut ini:

 

Perlengkapan untuk Naik Gunung

 

1. Peta dan Alat Navigasi

Ketika berada di alam terbuka yang terlihat tidak familiar, diperlukan peta dan alat navigasi handal yang dapat membantumu dan kawan-kawan tiba di pos gunung selama pendakian. Jika ragu untuk melanjutkan perjalanan, gunakanlah fitur GPS di smartphone untuk membantumu menemukan kembali ke jalur pendakian.

 

2. Alas Kaki untuk Mendaki

Salah satu peralatan mendaki gunung yang sangat penting untuk dibawa adalah alas kaki untuk mendaki. Pakailah sepatu gunung atau sandal gunung guna memastikan keamanan dan kenyamanan selama mendaki.

 

Sandal gunung cocok dipakai saat melewati medan tanah, berair hingga bebatuan. Sementara, sepatu gunung lebih direkomendasikan ketika menelusuri trek-trek yang berpasir, terjal atau licin.

 

3. Peralatan Masak

Alat masak untuk kebutuhan konsumsi makanan selama pendakian wajib dibawa. Alat memasak diperlukan untuk mengolah  makanan padat kalori untuk membuatmu lebih bertenaga. Alat masak yang dibawa berupa nesting, kompor, dan panci kecil.

 

4. Pakaian Outdoor

Di alam liar, hari yang cerah bisa saja berubah menjadi gelap dan hujan deras berangin. Karena itu, pakailah pakaian berlapis guna mengantisipasi perubahan cuaca dan tingkat kesulitan aktivitas yang tidak bisa diprediksi selama pendakian.

 

Adapun jenis pakaian yang termasuk sebagai peralatan mendaki gunung adalah pakaian berbahan hangat, seperti topi hangat dan baju berbahan katun.

 

Di samping pakaian yang menghangatkan badan, pastikan untuk membawa topi rimba,  jas hujan atau jaket anti air. Dengan begitu, tubuh pun akan tetap hangat dan terlindungi dari air hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement