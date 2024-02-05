7 Perlengkapan untuk Naik Gunung bagi Pemula, Wajib Punya Peta

BAGI pemula, perlengkapan untuk naik gunung ini hendaknya disiapkan sebaik mungkin. Tujuannya, agar selamat selama mendaki gunung.

Alam liar sulit diprediksi. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Bahkan, medan yang berat selama pendakian bisa berakibat musibah bila tidak siap dalam teknik maupun perlengkapan.

Nah, buat yang masih pemula, simak perlengkapan untuk naik gunung yang wajib dibawa berikut ini:

Perlengkapan untuk Naik Gunung

1. Peta dan Alat Navigasi

Ketika berada di alam terbuka yang terlihat tidak familiar, diperlukan peta dan alat navigasi handal yang dapat membantumu dan kawan-kawan tiba di pos gunung selama pendakian. Jika ragu untuk melanjutkan perjalanan, gunakanlah fitur GPS di smartphone untuk membantumu menemukan kembali ke jalur pendakian.

2. Alas Kaki untuk Mendaki

Salah satu peralatan mendaki gunung yang sangat penting untuk dibawa adalah alas kaki untuk mendaki. Pakailah sepatu gunung atau sandal gunung guna memastikan keamanan dan kenyamanan selama mendaki.

Sandal gunung cocok dipakai saat melewati medan tanah, berair hingga bebatuan. Sementara, sepatu gunung lebih direkomendasikan ketika menelusuri trek-trek yang berpasir, terjal atau licin.

3. Peralatan Masak

Alat masak untuk kebutuhan konsumsi makanan selama pendakian wajib dibawa. Alat memasak diperlukan untuk mengolah makanan padat kalori untuk membuatmu lebih bertenaga. Alat masak yang dibawa berupa nesting, kompor, dan panci kecil.

4. Pakaian Outdoor

Di alam liar, hari yang cerah bisa saja berubah menjadi gelap dan hujan deras berangin. Karena itu, pakailah pakaian berlapis guna mengantisipasi perubahan cuaca dan tingkat kesulitan aktivitas yang tidak bisa diprediksi selama pendakian.

Adapun jenis pakaian yang termasuk sebagai peralatan mendaki gunung adalah pakaian berbahan hangat, seperti topi hangat dan baju berbahan katun.

Di samping pakaian yang menghangatkan badan, pastikan untuk membawa topi rimba, jas hujan atau jaket anti air. Dengan begitu, tubuh pun akan tetap hangat dan terlindungi dari air hujan.