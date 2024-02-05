Siapa Pemilik MMM Boutique Villa Bali yang Usir Rachel Vennya?

RACHEL Vennya membeberkan pengalaman tidak menyenangkan ketika menyewa sebuah vila di Bali. Dalam story Instagramnya, dia menyebut diusir oleh pegawai villa tersebut gara-gara memasak mi instan.

Pengusiran Rachel dari luxury villa di Bali tersebut berawal ketika dia ingin makan, tapi area bar dan kitchen vila tersebu ternyata dikunci, dan dia pun harus mengeluarkan biaya tambahan jika ingin menggunakannya. Padahal, hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian.

Pada akhirnya, dia pun memilih untuk memasak mi instan karena sedang lapar. Namun, sikapnya itu malah membuat petugas vila menegur Rachel Vennya dan mengusirnya dari vila.

Merasa pihak vila tak memberikan informasi terkait larangan makanan dari luar, dia pun kesal. Apalagi, sewa vila tersebut Rp25 juta per malam dan dia telah menyewa untuk 3 malam.

Setelah protes pelayanan vila, Rachel pun akhirnya dimasukkan ke grup layanan perpesanan, bersama pegawai hingga pemilik vila. Bahkan, pemilik vila tersebut sempat menyebut Rachel Vennya hanya terbiasa menyewa vila murah.

"We don't deal with people that bring everything themselves and want a cheap bali holiday. (Kami tidak mau berurusan dengan orang-orang yang membawa barang mereka sendiri dan berharap liburannya di Bali jadi murah),"

"We get luxury clients that want an experience. Biasanya klien kamu adalah orang elite yang menginginkan pengalaman)," tutur pemilik villa tersebut.

Setelah berdebat, akhirnya Pemilik vila akhinrya menawari refund hanya 50 persen setelah berdebat dengan Rachel. "Aku sebenernya nggak terima. Ini bener-bener the worst villa I ever been in Bali (vila terburuk yang pernah saya kunjungi di Bali)," keluh Rachel Vennya pada stroy Instagramnya.