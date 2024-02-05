Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024

Lidia Pratama , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |23:00 WIB
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
Warna keberuntungan untuk Imlek 2024, (Foto: ChinaHighlights)
A
A
A

PERAYAAN Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang, sudah siap disambut orang-orang yang merayakannya. Seiring dengan perayaan Tahun Baru China ini, teriring pula doa dan harapan akan kemakmuran dan segala kebaikan dalam hidup.

Imlek tahun 2024 ini artinya memasuki tahun Naga Kayu. Setiap orang pastinya berharap membawa perubahan positif ke dalam hidup dan juga keberuntungan, nah salah satunya bisa dengan mengenakan warna yang sesuai.

Nah, berdasarkan prinsip-prinsip Feng Shui, pilihan warna pakaian dan aksesori masing-masing shio itu berbeda loh! Masing-masing elemen memiliki warna pantone yang terkait, warna-warna yang dominan untuk Tahun Naga Kayu 2024 adalah hijau limau dan kuning kaisar, dengan unsur elemen kayu dan tanah.

Lantas apa saja pilihan warna untuk membawa keberuntungan di tahun Naga Kayu ini? Dilansir dari South China Morning Post, Senin (5/2/2024) berikut warna keberuntungan masing-masing shio untuk Imlek 2024.

1. Shio Tikus: Disarankan untuk mengenakan warna kuning, coklat, biru, atau hitam untuk meningkatkan keberuntungan. Bisa juga memakai hijau atau merah saat Anda bernegosiasi atau diskusi hal penting.

2. Shio Kerbau: Untuk menyeimbangkan energi yang sibuk dan kompetitif, pilih warna hijau sage dan abu-abu. Jika ingin mencuri perhatian, Anda bisa kenakan merah atau oranye.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
