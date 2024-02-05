Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |09:51 WIB
Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024
Rapper Killer Mike ditangkap polisi. (Foto: uproxx)
A
A
A

ACARA Grammy Awards 2024 mendadak tegang. Seorang pria diamankan pihak kepolisian dan dibawa keluar dari lokasi acara.

Pria tersebut diketahui adalah Rapper Killer Mike. Informasi ini disampaikan langsung oleh Chris Gardner, wartawan Hollywood Reporter yang sedang bertugas di lokasi acara.

"Breaking: Rapper Killer Mike diborgol di arena Crypto.com (lokasi Grammy Awards 2024 berlangsung)," kata Gardner di X, dikutip MNC Portal, Senin (5/4/2024).

Di momen penangkapan itu, seseorang berteriak 'Free Mike' sambil Mike dan petugas polisi terus berjalan keluar lokasi acara. Dari video yang ikut dibagikannya, Mike terlihat kooperatif saat polisi mengawalnya.

Rapper Killer Mike

Halaman:
1 2
      
Advertisement