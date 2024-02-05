Potret 5 Anak Babang Tamvan Andika Mahesa dari 4 Pernikahan Sebelumnya

POTRET 5 anak babang tamvan alias Andika Mahesa dari 4 pernikahan sebelumnya menjadi buruan netizen. Pasalnya, mantan vokalis grup Kangen Band itu baru saja melepas masa dudanya dengan menikahi seorang dokter Ayu Kartika Agustina.

Pernikahan Andika dan Ayu Kartika berlangsung di Lampung pada hari Rabu, 31 Januari 2024 lalu. Momen bahagia ini terungkap setelah para personel grup Kangen Band membagikan prosesi ijab kabul itu di sosial media.

Ini merupakan pernikahan kelima Andhika sepanjang hidupnya. Sebelumnya, ia telah menjalin bahtera rumah tangga dengan 4 perempuan berbeda dan semuanya berakhir dengan sebuah perceraian.

Namun disamping itu, pernikahannya dengan istri-istri sebelumnya juga melahirkan lima orang putra dan putri yang perlahan beranjak remaja dan dewasa.

Melansir berbagai sumber, berikut adalah potret 5 anak anak babang tamvan alias Andika Mahesa dari 4 pernikahan sebelumnya.

1. Kirana Velovoice





Andika menikah pertama kali pada tahun 2007 dengan seorang perempuan bernama Ade Bunga Niari. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai putri yang diberi nama Kirana Velovoice. Kirana pun kini telah tumbuh menjadi remaja yang cantik dengan gaya yang stylish.

2. Anjani Angely Yasminvoice





Setelah bercerai dengan Ade, Andika kemudian menikah dengan Anggie April Lestari. Kendati pernikahan keduanya hanya seumur jagung, namun mereka dikaruniai putri yang diberi nama Anjani Angely Yasminvoice. Anjani kini telah beranjak besar menuju remaja.