HOME WOMEN LIFE

10 Candaan Kocak KPPS yang Viral di Media Sosial, Ada Mantu Idaman

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:48 WIB
10 Candaan Kocak KPPS yang Viral di Media Sosial, Ada Mantu Idaman
Ilustrasi 10 candaan kocak KPPS ( Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH 10 candaan kocak petugas KPPS yang viral di media Sosial, ada mantu idaman. Hal karena anggota KPPS dianggap menjadi salah satu pekerjaan idaman di masa Pemilu 2024.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu tahun ini menaikkan besaran gaji untuk seluruh petugas KPPS. Dari yang pada Pemilu 2019 sebesar Rp500.000 menjadi Rp1.100.000 di tahun ini.

Anggota KPPS

Angka ini dianggap besar karena tugas utama KPPS hanya ada di hari pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.

Dengan keputusan kenaikan gaji KPSS tentunya membuat netizen memberikan candaan karena dianggap berlebihan.

Berikut adalah 10 candaan kocak KPPS yang viral di media sosial.

1. Mantan yang balik lagi

Candaan pertama menampilkan tangkapan layar sebuah kolom chatting. Tampak ada seorang mantan gebetan yang menghubungi kembali setelah doi diterima menjadi anggota KPPS.

2.Anggota KPPS dapat liburan dengan kapal pesiar

Salah satu yang dijadikan candaan ketika anggota KPPS nantinya mendapatkan liburan dengan kapal pesiar. Bahkan beberapa netizen sudah memperlihatkan jenis kapal pesiar untuk liburan anggota KPPS setelah pekerjaan selesai.

" Kapal pesiar OTW buat liburan anggota KPPS," tulisnya.

3. Menjadi istri KPPS

Seperti halnya istri anggota TNI dan Polri, para istri petugas KPPS juga membuat perkumpulan yang disebut dengan Persik. Ada-ada saja ya tingkah masyarakat negeri +62.

"Suamiku ketua KPPS, aku jadi ibu-ibu persik (persatuan istri KPPS) bsok rencana mau foto studio bareng ibu-ibu persik lainnya," tulis warganet.

Uniknya lagi, ada yang menimpali candaan itu dengan menyebut jika istri polisi bernama ‘Bhayangkari’, maka istri KPPS disebut ‘Barangkali’.

