4 Potret Hot Marion Jola di Ranjang, Bikin Netizen Kangen

MARION Jola baru-baru ini kembali membagikan beberapa potret dirinya yang kini tampil dengan gaya rambut panjang. Tak hanya itu, penampilan Marion Jola kini juga semakin cantik dengan body goals-nya yang kian ramping.

Meski hanya berfoto di atas ranjang, namun, penampilan penyanyi yang akrab disapa Lala itu sukses mencuri perhatian karena keseksiannya. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj.

Lirikan maut

Dalam potret berikut, Lala tampak duduk manis di atas ranjang berwarna putih. Ia juga terlihat melempar lirikan maut andalannya. Meski hanya mengenakan dress abu-abu pendek nan ketat, namun, Lala sukses memancarkan aura seksinya.

Pose candid pegang sepatu

Meski potret berikut hanya menampilkan pose candid ketika Lala memegang sepatu, namun, body goals-nya masih tampak terekspos. Rambut panjang Lala juga tampak tergerai indah sehingga membuat penampilannya kian eksotis.

Duduk cantik

Kembali ke pose duduk di atas ranjang, kali ini Lala tampak duduk namun dengan posisi tubuh yang agak tegak. Lala juga tampak melempar ekspresi seksi dan terlihat menonjolkan aura seksinya lewat lekuk tubuhnya.