Makan Cokelat Bisa Perbaiki Ingatan Verbal Manusia? Ini Faktanya

SEMAKIN bertambahnya usia, membuat daya ingat seseorang menjadi menurun. Sehingga banyak dari mereka mengeluhkan mudah lupa dalam mengingat beberapa hal.

Menyikapi kondisi itu, tahukah Anda bahwa mengonsumsi cokelat dapat membantu perbaiki daya ingat? Hal itu dibuktikan dengan uji coba yang dijelaskan oleh Perawat sekaligus Healthy Educator, Rizal Do.

“Baru-baru ini ada uji coba yang nunjukin kalau ngemil dark chocolate sekitar 35 gram bisa memperbaiki ingatan verbal orang-orang muda yang sehat. Nah loh yang sering ngeluh gampang lupa, coba deh ngemil dark chocolate,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, meskipun kondisi ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut, tetapi dengan mengonsumsi cokelat adapun manfaat lainnya yang bisa di rasakan oleh tubuh. Misalnya cokelat bisa membantu menurunkan kadar trigliserida, tetapi untuk efek lainnya seperti mengurangi tekanan darah atau mengubah kadar gula darah, belum ada bukti yang cukup kuat.

“Terus untuk otak, ada harapan cokelat bisa bikin ingatan verbal kita makin oke,” ucapnya.

Akan tetapi untuk urusan kulit, Rizal Do mengatakan makan cokelat tidak membuat adanya perbedaan yang signifikan, baik untuk melindungi kulit dari sinar UV atau membuat jerawat semakin parah. Oleh karena itu dia menyarankan jika ingin mengonsumsi cokelat yang sehat carilah cokelat jenis dark chocolate dengan kandungan kakao yang tinggi.