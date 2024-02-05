Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makan Cokelat Bisa Perbaiki Ingatan Verbal Manusia? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |10:00 WIB
Makan Cokelat Bisa Perbaiki Ingatan Verbal Manusia? Ini Faktanya
Manfaat cokelat bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEMAKIN bertambahnya usia, membuat daya ingat seseorang menjadi menurun. Sehingga banyak dari mereka mengeluhkan mudah lupa dalam mengingat beberapa hal.

Menyikapi kondisi itu, tahukah Anda bahwa mengonsumsi cokelat dapat membantu perbaiki daya ingat? Hal itu dibuktikan dengan uji coba yang dijelaskan oleh Perawat sekaligus Healthy Educator, Rizal Do.

“Baru-baru ini ada uji coba yang nunjukin kalau ngemil dark chocolate sekitar 35 gram bisa memperbaiki ingatan verbal orang-orang muda yang sehat. Nah loh yang sering ngeluh gampang lupa, coba deh ngemil dark chocolate,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Senin (5/2/2024).

Cokelat

Menurutnya, meskipun kondisi ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut, tetapi dengan mengonsumsi cokelat adapun manfaat lainnya yang bisa di rasakan oleh tubuh. Misalnya cokelat bisa membantu menurunkan kadar trigliserida, tetapi untuk efek lainnya seperti mengurangi tekanan darah atau mengubah kadar gula darah, belum ada bukti yang cukup kuat.

“Terus untuk otak, ada harapan cokelat bisa bikin ingatan verbal kita makin oke,” ucapnya.

Akan tetapi untuk urusan kulit, Rizal Do mengatakan makan cokelat tidak membuat adanya perbedaan yang signifikan, baik untuk melindungi kulit dari sinar UV atau membuat jerawat semakin parah. Oleh karena itu dia menyarankan jika ingin mengonsumsi cokelat yang sehat carilah cokelat jenis dark chocolate dengan kandungan kakao yang tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement