Tekan Kasus Kanker di Indonesia, RSCM Lakukan Program Pengampuan Rumah Sakit

RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) resmi melakukan kick off pengampuan layanan kanker dan kerjasama dengan lima rumah sakit di beberapa daerah Indonesia, di Aula Gedung RSCM Kiara, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024

Hal ini dilakukan dalam rangka peringatan World Cancer Day (WCD) atau Hari Kanker Sedunia yang diperingati secara global setiap tanggal 4 Februari.

Wakil Menteri Kesehatan RI (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengatakan, program pengampuan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan dan menyamaratakan pelayanan penyakit kanker di beberapa daerah Indonesia.

Pasalnya, dia menilai, kasus kanker di Indonesia sendiri masih terbilang cukup tinggi. Seperti diketahui, kasus kanker baru di Indonesia berdasarkan data Globocan 2020 sebanyak 396.914 kasus baru. Dan berdasarkan Riskesdas 2018 jumlah kasus kanker baru dan lama sebanyak 1.017.290.

“Program ini untuk penyakit yang menyebabkan kematian tinggi dan memberikan aspek pembiayaan yang tinggi. Salah satu diantaranya adalah kanker. Nah kanker ini itu menjadi masalah yang esensial di Indonesia, karena angka kematiannya masih tinggi dan pembiayaannya juga tinggi,” ujar Dante, saat diwawancara di RSCM, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Sehingga kita membuat program pengampuan, di mana pelayanan kanker di daerah harus sama dengan pelayanan kanker di pusat,” katanya.

Dante pun memaparkan, nantinya, pengampuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan menyusun stratifikasi di rumah sakit pengampu pusatnya, salah satunya di RSCM.

“Bagaimana caranya? Kita sertifikasi rumah sakit, dari mulai rumah sakit paripurna seperti RSCM ini sebagai pengampu pusatnya, kemudian rumah sakit utama, rumah sakit madya dan nanti edukasi di puskesmas serta screening di puskesmas,” tuturnya.

“Dengan ditanda tanganinya MOU, melalui proses bimbingan atau pengampuan berjenjang seperti ini, diharapkan, tadi saya sampaikan, kita bisa mendapatkan layanan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih berkualitas, sama di daerah dan di pusat,” katanya.