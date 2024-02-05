Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ganjar Utamakan Tindakan Promotif dan Preventif soal Kesehatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |04:00 WIB
Ganjar Utamakan Tindakan Promotif dan Preventif soal Kesehatan
Ganjar Pranowo dalam debat pilpres kelima 2024. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
CALON presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendorong pentingnya tindakan pencegahan dalam kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Dalam Debat Capres terakhir ini, Ganjar menekankan tindakan preventif dan promotif akan lebih baik untuk masyarakat.

“Saya masih berprinsip preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan prinsip satu kesehatan untuk semua ini perlu dibicarakan dari semua aspek. Dia menjelaskan seluruh upaya kesehatan ini penting dan perlu didorong pemerintah.

“Ini mesti dibicarakan ya manusianya ya kesehatan hewannya. Maka kalau kita bicara secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang perlu kita ciptakan,” tuturnya.

Ganjar Pranowo

Telusuri berita women lainnya
