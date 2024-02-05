10 Tempat Wisata Garut buat Libur Panjang, Panorama Alamnya Memikat Jiwa

GARUT memiliki beragam segudang wisata alam lantaran memiliki bentuk topografi yang unik. Berada di dataran tinggi, Garut dikelilingi oleh Gunung Karacak, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, dan Gunung Guntur.

Wajar saja bila Garut memiliki pemandangan yang sangat indah dengan jajaran gunung. Selain itu, Garut yang dijuluki Swiss Van Java atau Swiss-nya di Pulau Jawa juga memiliki banyak tempat wisata terkenal yang wajib dikunjungi, baik wisata alam maupun wisata kuliner.

Berikut Okezone rekomendasikan 10 tempat wisata keren di Garut cocok dieksplor saat libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek nanti.

1. Leuwi Tonjong Cihurip

Bagi Anda yang suka bermain air, saat berkunjung ke Garut wajib berkunjung ke Leuwi Tonjong Cihurip. Dalam bahasa Sunda, Leuwi dikenal dengan sebutan sungai.

(Foto: Instagram/@yadi_pamungkhas)

Uniknya, tempat wisata ini sangat indah dengan dikelilingi tebing yang memiliki ketinggian 90 hingga 210 meter. Lokasinya berada di Kampung Rentung, Desa Jayamukti, Kecamatan Cihurip, Garut. Harga tiketnya cukup murah sebesar Rp15.000 saja.

2. Gunung Papandayan

Saat ke Garut mencoba sensasi keindahan Gunung Papandayan. Berbeda dengan gunung pada umumnya, di sini kamu akan bertemu dengan indahnya hutan mati dan keindahan kawah belerang yang sangat mengagumkan. Selain itu, di sini juga terdapat hamparan bunga edelweiss yang sangat mempesona.

3. Tegal Panjang

Tidak jauh dari Gunung Papandayan, terdapat tempat wisata lain yang juga terkenal, yakni Tegal Panjang. Tegal panjang termasuk kawasan sabana hijau yang memiliki luas mencapai 46,830 hektare.

Hanya saja, untuk mencapai tempat wisata ini harus mendaki bukit dan menuruni lembah serta menempuh hutan belantara yang sangat rimbun. Perjalanan yang ditempuh menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam lamanya.

(Foto: Instagram/@meidanoviyani)

4. Bukit Pilar Angin

Selain jajaran gunungnya, eksotisme Garut memang juga tak lepas dari adanya sabana yang ada. Salah satunya adalah Bukit Pilar Angin yang menyuguhkan pemandangan sabana yang sangat luas dan indah. Untuk sampai ke bukit ini menghabiskan perjalanan selama 3,5 jam dari Garut.

5. Darajat Panas

Bagi Anda yang ingin bersantai sembari melakukan terapi refleksi di Garut, wajib berkunjung di Darajat Panas. Tempat satu ini termasuk pemandian air panas terkenal yang berlokasi di Jalan Darajat KM 14, Kampung Bedeng, RT 09, RW 02, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Garut.

Uniknya, tempat wisata di Garut ini juga memiliki fasilitas wahana outbound yang sangat seru. Untuk berkunjung ke sini, cukup membayar uang sebesar Rp30.000 dewasa dan Rp25.000 anak-anak.