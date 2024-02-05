Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuma di Pantai Ini, Pengunjung Bisa Berenang Santuy Dekat Pesawat Boeing

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |09:38 WIB
Cuma di Pantai Ini, Pengunjung Bisa Berenang <i>Santuy</i> Dekat Pesawat Boeing
Pantai Suwuk, Kebumen, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@riskrchm)
KEBUMEN di Jawa Tengah memiliki sejumlah destinasi wisata yang menjadi primadona wisatawan.

Salah satunya ialah Pantai Suwuk. Pantai ini memiliki keindahan hamparan pasir berwarna coklat hingga hitam, disertai dengan udara sejuk khas pantai.

Uniknya, di Pantai Suwuk terdapat replika bangkai pesawat Boeing 737-200 lho! Bangkai pesawat ini menjadi spot foto favorit pengunjung saat mengunjungi Pantai Suwuk.

Pantai Suwuk berada di Dusun Suwuk, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari pusat kota kisaran mencapai 32 km dengan waktu 47 menit untuk ditempuh.

Pesawat Boeing 737-200 di Pantai Suwuk

(Foto: MNC Portal)

Akses jalan cukup strategis sangat mudah untuk ditemui sehingga Anda tak akan kebingungan, jika terdapat kesulitan dapat mengaksesnya menggunakan Google Maps atau aplikasi pengarah jalan lainnya di gawai Anda.

Jika Anda mengunjungi pantai ini sudah pasti tak akan menyesalinya. Di Pantai Suwuk Anda akan dimanjakan dengan beberapa fasilitas yang ada seperti sarana outbound dan mini kebun binatang, bahkan terdapat area permainan anak yang ramah untuk keluarga.

Adapun fasilitas lainnya seperti masjid, area parkir luas, toilet umum, kolam renang anak, warung kuliner, berkuda, gazebo, penyewaan ATV, area memancing, pesawat Boeing 737-200 dan terdapat spot foto menarik lainnya.

