Apa Arti Safe Flight? Simak Penjelasannya agar Tak Salah Paham

PADA era sekarang, seringkali kita mendengar ungkapan 'Safe Flight' dari orang-orang terdekat saat mereka akan melakukan perjalanan. Namun, apakan Anda mengetahui makna yang terkandung di dalam kata tersebut?

Ungkapan safe flight telah menjadi semacam sapaan yang populer ketika seseorang bersiap untuk melakukan perjalanan udara.

Lalu, apa arti dari kata safe flight? Berikut penjelasannya berikut arti dan maknanya dalam Bahasa Indonesia.

Arti dari kata safe flight dalam bahasa Indonesia adalah penerbangan yang lancar dan aman. Kata tersebut sebenarnya kumpulan dua kata, yakni 'safe' yang artinya aman dan 'flight' yang artinya penerbangan. Safe flight jika diartikan secara harfiah berarti penerbangan yang aman dan lancar.

'Have a safe flight' sering digunakan dalam konteks saat naik pesawat karena memiliki arti semoga sampai tujuan dengan selamat.

Kalimat ini digunakan sebagai ungkapan doa dan harapan kepada seseorang agar selamat sampai tujuan saat bepergian dengan menggunakan pesawat terbang.

Ungkapan safe flight ternyata mengandung beberapa makna dan konsep yang sangat relevan. Berikut di antaranya seperti dikutip dari laman Cheria Halal Holiday.

Berharap selamat

Ungkapan ini tidak hanya sekadar ucapan, melainkan juga doa untuk keselamatan seseorang selama perjalanan

udara. Ungkapan tersebut mencerminkan harapan tulus agar penerbangan berlangsung tanpa insiden atau kecelakaan.

Dukungan emosional

Sebagai bentuk dukungan, safe flight sering digunakan untuk memberikan ketenangan emosional kepada mereka yang mungkin merasa gugup atau cemas terhadap penerbangan. Ungkapan ini bertujuan memberikan rasa nyaman dan keyakinan, terutama untuk mereka yang baru pertama kali terbang.

BACA JUGA: 6 Kelakuan Buruk Penumpang Pesawat yang Bikin Awak Kabin Jengkel Setengah Mati

Etika dan kepedulian

Mengucapkan safe flight bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan juga menunjukkan etika sosial yang baik.

Ungkapan ini mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan orang yang akan terbang, menciptakan suasana positif dan perhatian di antara sesama.