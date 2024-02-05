3 Kesalahan Besar Sering Dilakukan saat Pesan Tiket Pesawat, Pernah Alami?

SEORANG pramugari maskapai internasional, Caroline yang juga aktif di media sosial dengan akun @blondevoyage, berbagi tiga kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat memesan tiket pesawat.

Menurutnya, kesalahan-kesalahan tersebut seringkali menyebabkan kekacauan dalam perjalanan.

Video yang diunggah oleh Caroline pertama kali muncul pada tahun 2022, namun kembali viral saat jutaan orang bersiap memesan tiket untuk liburan musim panas mendatang.

BACA JUGA: 4 Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis

Dalam video tersebut, Caroline memberikan tips kepada pengikutnya di media sosial untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, dengan harapan dapat membuat pengalaman perjalanan menjadi lebih lancar bagi mereka.

Sebagai seorang pramugari yang berpengalaman di Fort Lauderdale, Caroline berbagi wawasan berharga untuk membantu penumpang menghindari masalah yang sering timbul saat memesan tiket pesawat.

Kesalahan pertama yang sering terjadi saat memesan perjalanan adalah kurangnya perhatian terhadap waktu. Ia menyarankan agar pelancong internasional menyiapkan waktu tiga jam agar tiba di bandara sebelum keberangkatan.

Hal ini akan memberi mereka cukup waktu untuk melewati proses pemeriksaan sebelum antre check-in dan naik ke pesawat. Ia menekankan pentingnya untuk menghindari stres dan terburu-buru, serta mengingatkan soal risiko keterlambatan.

Mengutip New York Post, kesalahan kedua yang sering terjadi adalah memesan tiket pada sore atau malam hari. Ia pun memberikan saran melalui Instagram dengan mengimbau travelers untuk memesan tiket pesawat di pagi hari.