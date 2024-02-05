Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Kesalahan Besar Sering Dilakukan saat Pesan Tiket Pesawat, Pernah Alami?

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |12:19 WIB
3 Kesalahan Besar Sering Dilakukan saat Pesan Tiket Pesawat, Pernah Alami?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

SEORANG pramugari maskapai internasional, Caroline yang juga aktif di media sosial dengan akun @blondevoyage, berbagi tiga kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat memesan tiket pesawat.

Menurutnya, kesalahan-kesalahan tersebut seringkali menyebabkan kekacauan dalam perjalanan.

Video yang diunggah oleh Caroline pertama kali muncul pada tahun 2022, namun kembali viral saat jutaan orang bersiap memesan tiket untuk liburan musim panas mendatang.

Dalam video tersebut, Caroline memberikan tips kepada pengikutnya di media sosial untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, dengan harapan dapat membuat pengalaman perjalanan menjadi lebih lancar bagi mereka.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Sebagai seorang pramugari yang berpengalaman di Fort Lauderdale, Caroline berbagi wawasan berharga untuk membantu penumpang menghindari masalah yang sering timbul saat memesan tiket pesawat.

Kesalahan pertama yang sering terjadi saat memesan perjalanan adalah kurangnya perhatian terhadap waktu. Ia menyarankan agar pelancong internasional menyiapkan waktu tiga jam agar tiba di bandara sebelum keberangkatan.

Hal ini akan memberi mereka cukup waktu untuk melewati proses pemeriksaan sebelum antre check-in dan naik ke pesawat. Ia menekankan pentingnya untuk menghindari stres dan terburu-buru, serta mengingatkan soal risiko keterlambatan.

Mengutip New York Post, kesalahan kedua yang sering terjadi adalah memesan tiket pada sore atau malam hari. Ia pun memberikan saran melalui Instagram dengan mengimbau travelers untuk memesan tiket pesawat di pagi hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement