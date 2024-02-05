Disebut Kejunya Orang Batak, Bagaimana Rasa Dali ni Horbo?

MENGUPAS bagaimana rasa Dali ni Horbo akan diulas dalam artikel kali ini. Dali ni Horbo merupakan salah satu makanan khas Danau Toba, Sumatera Utara. Adapun makanan ini kerap kali dijuluki sebagai 'Keju Batak'.

Lantas bagaimana rasa Dali ni Horbo yang ternyata terbuat dari susu kerbau ini? Olahan Dali ni Horbo tidak melalui proses kimia karena diolah secara tradisional.

Penggunaan susu kerbau juga hanya diambil dari induk kerbau yang baru melahirkan selama satu bulan.

Uniknya lagi, susu kerbau ini dimasak dengan campuran nanas ataupun daun pepaya. Dan biasanya Dali ni Horbo hanya bisa ditemui di pasar Laguboti dan Balige.

Selain itu, proses pembuatan Dali ni Horbo dimulai dengan memerah susu kerbau segar kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu dan ditambahkan bahan pengental seperti air kapur sirih atau asam sitrat.

(Foto: Shopee/Pakkatstore Sibagariang)

Kemudian, susu kerbau yang telah mengental tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil atau kerucut dan direndam dalam larutan garam selama beberapa jam.

Setelah direndam dalam garam, Dali ni Horbo dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga kelembaban susu berkurang dan menjadi keju yang kering.

Setelah itu, keju diangin-anginkan dan disimpan di tempat yang kering dan sejuk selama beberapa bulan untuk memperoleh rasa yang lebih kuat dan khas.

Dali ni Horbo memiliki rasa yang gurih dan kaya akan aroma susu kerbau yang kuat. Keju ini memiliki tekstur yang keras dan sedikit remah, namun tetap lembut dan mudah dicerna. Dalam masyarakat Batak, Dali ni Horbo sering dijadikan sebagai camilan atau cemilan untuk dinikmati bersama teman atau keluarga.