Resep Pangsit untuk Hidangan Imlek ala Yongki Gunawan

PANGSIT merupakan salah satu makanan yang kerap hadir saat perayaan Tahun Baru Imlek. Pangsit konon sudah ada pada masa Dinasti Han, dan pada saat itu pangsit biasanya dibuat pada malam tahun baru.

Executive Chef Yongki Gunawan menyebut makanan ini bisa diartikan sebagai ucapan Tahun Baru Imlek. Dia menambahkan, pada dinasti selanjutnya hidangan ini pun berubah dari makan malam menjadi makan pagi.

"Namun pada masa Dinasti Ming, hidangan ini tidak lagi digunakan sebagai makan malam, melainkan menjadi menu sarapan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Chef Yongki pun menjelaskan, masyarakat Tionghoa memanfaatkan perayaan Tahun Baru Imlek sebagai ajang untuk menjalin keakraban, salah satunya dengan membuat siomay dan keluarga.

BACA JUGA: 5 Inspirasi Outfit Imlek ala Sarwendah hingga Chelsea Olivia

Bahan

200 gram ayam mikro

200 gram ayam cincang