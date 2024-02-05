Intip Kemeriahan Imlek di Pop Up Festival Year Of The Dragon di Tokyo Hub PIK 2

JAKARTA – Dalam rangka merayakan momen Tahun Baru Imlek, PergiKuliner menghadirkan Pop Up Festival Year Of The Dragon yang bisa jadi destinasi kuliner menarik untuk menikmati momen Imlek bersama keluarga dan teman-teman.

Festival ini akan berlangsung mulai 3 – 11 Februari 2024 di Tokyo Hub PIK 2 Roppongi Lane, Jakarta Utara.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner mengatakan, "di Pop Up Festival Year Of The Dragon, para pengunjung dapat mengeksplorasi dan menikmati keanekaragaman kuliner yang pastinya menggugah selera. Kami berharap festival ini dapat menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pengunjung."

Sebanyak 22 tenant terdiri atas tenant kuliner dan tenant multiproduk berpartisipasi untuk meramaikan festival ini. Tenant tersebut di antaranya Anchorage Bear, Bakmie Liung, Bakso Gembul, BAKWAN MALANG Jofa, BRUNBRUN Paris, Demie Bakmie 69, Durian Si Papi, Good Durian, Herbana, serta HUANG RICE AND NOODLE BAR.

Tak ketinggalan, tenant Jeruk Peras DD, LAO YOO, Mafia Daging, Mie Kangkung Belacan 89 Khas Medan, Neng Tebu, Newbie Juice, Shihlin Taiwan Street Snack, SIOMAY BABI BY KOH MELVIN, Sophie Martin, Soto Tangkar Bang Erick, TAHU GEJROT ARJUNA, dan Tahu Kriuk Yes juga turut meramaikan event ini.

Pop Up Festival Year Of The Dragon juga menawarkan berbagai aktivitas seru bagi mereka yang mencari hiburan dan kreativitas seperti pertunjukan Barongsai, Poundfit "Pound Yuk”, Workshop Nii Living "Pottery & Clay Flower", Workshop "Kini Clay", dan Workshop "Daily Beads".

Tidak ketinggalan, Pop Up Festival Year Of The Dragon pun menawarkan berbagai promo menarik, salah satunya ialah mini games Guess The Dragon. Pengunjung harus berbelanja minimal senilai Rp100.000 agar bisa berpartisipasi dalam mini games ini.