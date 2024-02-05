Gaya Debut Raisa di Grammy Awards 2024, Pilih Dress Brand Lokal Loh!

RAISA Andriana membuat heboh warganet hari ini. Pasalnya, pelantun hits Serba Salah ini diketahui ikut menghadiri ajang penghargaan music bergengsi dunia, Grammy Awards 2024 yang digelar di Crypto Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 4 Februari waktu setempat.

Momen Raisa hadir di acara itu diabadikan ibu satu anak ini di Insta Story pribadinya. Tak kalah dengan para musisi dunia, terlihat Raisa juga tampil memesona saat melihat langsung para musisi dunia meraih penghargaan bergengsi itu.

(Foto: Instagram @raisa6690)

Sibuk mengabadikan momen ketika sejumlah musisi seperti SZA, Taylor Swift hingga Miley Cyrus mendapatkan trofi Grammy, istri Hamish Daud itu tampak memukau dalam balutan mengenakan dress gaun merah marun keluaran brand lokal asal Bali, Digo Designs.

Menyempurnakan penampilannya, untuk hair do rambut panjang lurus Raisa ditata gaya updo dan diberi aksen fringe di kedua sisi kanan dan kiri untuk memberikan sentuhan feminine.

