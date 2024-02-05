MFWS 2024, Ajang Pembuktian Hebatnya Perempuan Indonesia di Mata Dunia

GELARAN ajang Modest Fashion & Womenpreneur Summit atau MFWS 2024 segera dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8 dan 9 Februari 2024. Lewat acara ini diharapkan dunia internasional mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh kaun perempuan Indonesia.

Ya, sejumlah pengusaha perempuan Indonesia akan terlibat dalam acara ini. Mereka bakal unjuk kehebatan mereka di bidangnya masing-masing, ada yang bergelut di dunia modest fashion ataupun lini bisnis lainnya.

Nama-nama desainer modest fashion seperti Ayu Dyah Andari, Sally Giovanny, hingga Trisha Amanda Ardi Chas dipastikan akan hadir dalam acara tersebut. Bahkan, selebriti Inara Rusli juga rencananya akan hadir untuk mewakili pengusaha muda.

Tak hanya pengusaha Indonesia yang akan hadir, menurut CEO PT Kreasi Mode International selaku penyelenggara MFWS 2024, Ayu May Fakih, ada 22 partisipan internasional yang sudah konfirmasi hadir.

(Foto: MPI/Sukardi)

"Sejauh ini ada 22 partisipan internasional yang akan hadir di MFWS 2024, mereka datang dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Inggris, bahkan Amerika Serikat," kata Ayu saat ditemui MNC Portal di The Westin Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, hadir juga para CEO perempuan yang akan memberikan ilmu kepada pengusaha perempuan lainnya tentang bagaimana membesarkan bisnis. Salah satu pembicara adalah CEO Rumah Sabine, Susan Emir, yang mana di sana dia akan membicarakan soal strategi bisnis.