WOMEN FASHION

Doja Cat Pakai Gaun Tembus Pandang di Grammy Awards 2024, Bagian Dadanya Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |13:54 WIB
Doja Cat Pakai Gaun Tembus Pandang di Grammy Awards 2024, Bagian Dadanya Jadi Sorotan
Doja Cat. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Doja Cat terlihat melenggang di red carpet Grammy Awards 2024. Pelantun Paint The Town Red ini hadir menggunakan naked dress yang sensual dan menjadi sorotan publik.

Dilansir Independent, Doja hadir di red carpet mengenakan gaun korset tipis karya desainer Dilara Findikoglu. Naked dress tembus pandang ini memiliki warna nude yang sehingga memberi kesan seksi dan sensual saat dikenakan Doja.

Doja Cat

Tak hanya itu, gaun ini juga memperlihatkan lekuk tubuh Doja Cat, termasuk bagian payudaranya. Terlihat gaun sleeveless ini memiliki cuttingaj yang cukup rendah di bagian dada.

Saat mengenakannya, bagian dada penyanyi 28 tahun ini pun terekspos dan menjadi sorotan publik.

Tak sampai di situ, Gaun ini membuat Doja nyaris memperlihatkan semua tato yang ada di bagian tubuhnya. Nampak bagian dada Doja dipenuhi tato bergambar bangunan gereja.

Doja bahkan mentato bagian dahinya dengan tulisan Dilara Findikoglu, yakni perancang busana yang ia kenakan di red carpet Grammy Awards 2024 ini.

Halaman:
1 2
      
